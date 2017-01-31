Искать:
31
Вторник, 31 января 2017 г.23:55
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиПроисшествия

В Липецке бывшую начальницу почтового отделения обвиняют в хищении почти миллиона рублей

Рекомендую
1
31 января 2017 г., 17:07
5
1714
Изменить шрифт
В Липецке бывшую начальницу почтового отделения обвиняют в хищении почти миллиона рублей

Женщина присваивала деньги за продажу товаров и проездных.

В Липецке бывшая начальница почтового отделения обвиняется в хищении 874 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина вместе с операционистом зала решили воспользоваться служебным положением и не проводили через кассу деньги, которые получали от продаж единых социальных проездных билетов и товаров.

В УФПС Липецкой области сообщили, что факт правонарушения был выявлен в ходе внезапной служебной проверки. Материалы сразу же были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время виновная сотрудница уволена.

В управлении обращают внимание, что случай не повлиял на обслуживание клиентов, все обязанности перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме.

Для предотвращения подобных случаев аппаратом управления филиала разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.

Теги новости: растрата
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Высокая европейская кухня — уже в Липецке!
Высокая европейская кухня — уже в Липецке!

Новости по теме

Начальницу почтового отделения осудили за растрату
Начальницу почтового отделения осудили за растрату
22.11.2016 12:11:37
7
1445
Сотрудница почты, присвоившая 200 тысяч рублей, получила условный срок
Сотрудница почты, присвоившая 200 тысяч рублей, получила условный срок
05.12.2016 09:06:27
3
1903
Полицейский присвоил 1,6 миллиона рублей
Полицейский присвоил 1,6 миллиона рублей
13.12.2016 14:59:46
43
6416
Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО
Страховой агент мошенничала с полисами ОСАГО
23.12.2016 12:31:46
10
4173
Менеджер магазина присвоила 612 375 рублей
Менеджер магазина присвоила 612 375 рублей
18.01.2017 08:54:40
7
2022
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Витёк
31 января 2017 г., 22:37
А что сташнов себе присвоил 95 миллионов вот и работники тоже решили себе чуть чуть взять:)
абвгдеж
31 января 2017 г., 21:39
Начальница почты,фанфурики,просрочка,уру-ру город 48! а что стремно про комбинат НЛМК писать всю правду,а не только то что разрешают? откройте комментарии к статьям связанным с НЛМК и вы столько интересного узнаете!
Дерсу
31 января 2017 г., 18:09
Ей зарплата главного начальника почт покоя не давала...
Все комментарии (5)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро