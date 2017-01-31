В Липецке бывшую начальницу почтового отделения обвиняют в хищении почти миллиона рублей

Женщина присваивала деньги за продажу товаров и проездных.

В Липецке бывшая начальница почтового отделения обвиняется в хищении 874 тысяч рублей.

По версии следствия, женщина вместе с операционистом зала решили воспользоваться служебным положением и не проводили через кассу деньги, которые получали от продаж единых социальных проездных билетов и товаров.

В УФПС Липецкой области сообщили, что факт правонарушения был выявлен в ходе внезапной служебной проверки. Материалы сразу же были переданы в правоохранительные органы. В настоящее время виновная сотрудница уволена.

В управлении обращают внимание, что случай не повлиял на обслуживание клиентов, все обязанности перед населением и организациями выполняются в срок и в полном объеме.

Для предотвращения подобных случаев аппаратом управления филиала разработаны и принимаются меры по повышению эффективности внутренней контрольно-ревизионной работы, а также дополнительному изучению профессиональных и деловых качеств сотрудников, работающих с денежными средствами филиала, в том числе и на этапе прохождения ими испытательного срока при приеме на работу в систему связи.

По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ.