Липецким каратистам привезли черные пояса из Японии (ФОТО)

«Награды нашли героев» во дворце «Молодежный».

Самым торжественным моментом открытых первенства и чемпионата Липецкой области по синкекусинкай стало вручение липецким бойцам Эдуарду и Даниэлу Саргсянам черных поясов.

Экзамены на 1-й дан родные братья сдали еще летом 2016-го года, а теперь дождались документов и поясов, которые, по словам президента липецкой областной федерации синкекусинкай, им прислали прямо с родины каратэ из Японии.







Эдуард и Даниэл продолжают прославлять Липецкую область, завоевывая медали престижных турниров, и при этом уже приступили к работе в федерации в качестве тренеров.







Сами соревнования во дворце спорта «Молодежный» заметно перешагнули областной уровень, ведь в гости к липчанам пожаловали бойцы из Воронежской, Тамбовской, Курской, Рязанской, Белгородской, Московской, Нижегородской областей. Наш регион представляли спортсмены из Липецка, Ельца, Задонска, Грязей, поселка Лев-Толстой. Всего на татами вышли 390 человек, что стало солидным показателем массовости.



Юные каратисты (от 8 лет) проводили поединки в специальных защитных шлемах и приспособлениях, взрослые – с открытой головой.







Большинство боев оказались бескомпромиссными, поэтому победить удалось по-настоящему самым достойным.



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