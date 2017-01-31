25-летняя липчанка дважды крала у подруги золото

Полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, т.е. кража, тайное хищение чужого имущества.

В ходе расследования установлено, что в октябре 2016 года 25-летняя липчанка в квартире своей знакомой, из шкатулки, стоящей на столике в комнате, похитила два кольца и крест. Переждав несколько дней, убедившись, что знакомая не заметила пропажи, повторно решилась на кражу, похитив цепочку с кулоном. В общей сложности потерпевшей был причинен имущественный ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении обвиняемая признала, в содеянном раскаялась. Все похищенные золотые украшения были возвращены потерпевшей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд Липецка для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.