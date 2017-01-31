Липецкий магазин продавал пиво после 21.00

В отношении предпринимателя возбуждено дело.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне его пециалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции при осуществлении торговой деятельности предприятиями розничной торговли и общественного питания г. Липецка.Поводом для данных мероприятий послужили обращения граждан, содержащие информацию о фактах незаконной реализации алкогольной продукции.По результатам проведения информационно-аналитического наблюдения установлено, что в магазине «Гастрономчик», расположенном по проспекту Мира производится реализация алкогольной продукции (пиво в ассортименте) после 21.00 часов в нарушение статьи 3 Закона Липецкой области от 29.12.2012 № 118-ОЗ “О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области”. За реализацию алкогольной продукции после 21.00 в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 статьи 14.16 КоАП РФ.