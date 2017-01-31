Искать:
31
Вторник, 31 января 2017 г.23:55
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецкий магазин продавал пиво после 21.00

Рекомендую
0
31 января 2017 г., 15:27
7
1310
Изменить шрифт
Липецкий магазин продавал пиво после 21.00

В отношении предпринимателя возбуждено дело.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, накануне его пециалистами управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проведено информационно-аналитическое наблюдение за состоянием рынка алкогольной продукции при осуществлении торговой деятельности предприятиями розничной торговли и общественного питания г. Липецка.

Поводом для данных мероприятий послужили обращения граждан, содержащие информацию о фактах незаконной реализации алкогольной продукции.

По результатам проведения информационно-аналитического наблюдения установлено, что в магазине «Гастрономчик», расположенном по проспекту Мира производится реализация алкогольной продукции (пиво в ассортименте) после 21.00 часов в нарушение статьи 3 Закона Липецкой области от 29.12.2012 № 118-ОЗ “О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области”. За реализацию алкогольной продукции после 21.00 в отношении ИП было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 статьи 14.16 КоАП РФ.
Теги новости: пиво, алкоголь, спиртное
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Высокая европейская кухня — уже в Липецке!
Высокая европейская кухня — уже в Липецке!

Новости по теме

За продажу пива без ЕГАИС оштрафованы 13 предпринимателей
За продажу пива без ЕГАИС оштрафованы 13 предпринимателей
18.11.2016 09:42:15
1121
Липчанка отдала из-за бутылки пива 22 500 рублей
Липчанка отдала из-за бутылки пива 22 500 рублей
18.11.2016 10:58:35
4
3175
Минфин обсуждает вопрос запрета продажи пива для ИП
Минфин обсуждает вопрос запрета продажи пива для ИП
23.11.2016 15:08:40
1
830
За продажу пива в киоске предприниматель оштрафован на 5 тысяч рублей
За продажу пива в киоске предприниматель оштрафован на 5 тысяч рублей
10.01.2017 19:15:28
7
1130
Липчане продолжают жаловаться на пиво в киосках
Липчане продолжают жаловаться на пиво в киосках
31.01.2017 14:51:11
13
922
Ваши комментарии
Добавить комментарий
коля
31 января 2017 г., 18:39
Оля-коля,
А управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области в курсе? Или Вы как партизан молчите, ни разу им не позвонили?
Оля-коля
31 января 2017 г., 18:32
А ещё на Силикатном Степины "Максимку" продают!!!Участковый в курсе!!!
коля
31 января 2017 г., 17:32
оля,
А зачем на силикатный приезжать? Мы и в Липецке пиво в киоске купим и водку за 100 рублей в любое время дня и ночи.
Все комментарии (7)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро