"Не хочешь - заставим! Не можешь - научим!"

Сообщество "РосЯма Липецк" заставляет чистить улицы от снега коммунальщиков путем обращений в ГИБДД и прокуратуру региона, а горожан учит пользоваться своими законными правами.Сообщество "ВКонтакте" "РосЯма Липецк" рекомендует, если дороги завалены снегом и до этого нет дело коммунальщикам, оформлять нарушения должным образом и обязательно отправлять заявления в ГИБДД и прокуратуру. Шаблоны заявлений доступны в теме по ссылке https://vk.com/topic-105651756_34641904, там же есть варианты заявлений по дворам.
Это работает, уверяют в сообществе и как пример, сегодняшний отчет об уборке снега на ул.Белана со стороны 27 мкр. Там теперь обе полосы дороги доступны для движения.
"Раз уж ввели ограничения стоянки/остановки, то пусть занимаются содержанием дороги в соответствии с законами РФ, а не используют вторую полосу для хранения сугробов снега. Про режим ограничения стоянки/остановки мы еще зададим вопросы на основании этой истории...", говорится в сообщении.
"С утра работы на ул.Белана велись со стороны 29 мкр., там вообще запретили въезд (последнее фото), т.к. даже уборочная техника с трудом помещается в том узком проезде, который остался от дороги.
Со стороны 28 мкр. пока так и остались сугробы на дороге и только одна полоса доступна для движения. Ждем продолжения работ и на этом участке...
Согласно законам РФ проезжую часть дороги обязаны убирать от снега полностью, включая и парковочные карманы, т.к. парковочные места тоже являются частью автодороги, а обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на дорогах местного значения - это обязанность администрации г.Липецка", говорится в сообщении.