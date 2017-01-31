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НовостиОбщество

"Не хочешь - заставим! Не можешь - научим!"

Рекомендую
5
31 января 2017 г., 15:01
4
1856
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"Не хочешь - заставим! Не можешь - научим!"

Сообщество "РосЯма Липецк" заставляет чистить улицы от снега коммунальщиков путем обращений в ГИБДД и прокуратуру региона, а горожан учит пользоваться своими законными правами.

Сообщество "ВКонтакте" "РосЯма Липецк" рекомендует, если дороги завалены снегом и до этого нет дело коммунальщикам, оформлять нарушения должным образом и обязательно отправлять заявления в ГИБДД и прокуратуру. Шаблоны заявлений доступны в теме по ссылке  https://vk.com/topic-105651756_34641904, там же есть варианты заявлений по дворам.

Это работает, уверяют в сообществе и как пример, сегодняшний отчет об уборке снега на ул.Белана со стороны 27 мкр. Там теперь обе полосы дороги доступны для движения.

"Раз уж ввели ограничения стоянки/остановки, то пусть занимаются содержанием дороги в соответствии с законами РФ, а не используют вторую полосу для хранения сугробов снега. Про режим ограничения стоянки/остановки мы еще зададим вопросы на основании этой истории...", говорится в сообщении.

"С утра работы на ул.Белана велись со стороны 29 мкр., там вообще запретили въезд (последнее фото), т.к. даже уборочная техника с трудом помещается в том узком проезде, который остался от дороги.

Со стороны 28 мкр. пока так и остались сугробы на дороге и только одна полоса доступна для движения. Ждем продолжения работ и на этом участке...

Согласно законам РФ проезжую часть дороги обязаны убирать от снега полностью, включая и парковочные карманы, т.к. парковочные места тоже являются частью автодороги, а обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) на дорогах местного значения - это обязанность администрации г.Липецка", говорится в сообщении.
Теги новости: дорога, снег, уборка,
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геныч
31 января 2017 г., 21:02
посмотрите на НЛМК, хаос и безразличие не выносимо нигде пройти, особенно дворовки, где Вы сяло, специально так написал, как в деревне стало, красота, собак... Где Руль!
максим
31 января 2017 г., 17:42
Клоуны из Росямы. Есть горячая линия в ЖКХ. Утром позвонил по уборке двора от снега,а вечером иду с работы,а во дворе трактор чистит. ГИБДД с прокуратурой всем уже снег убрали ХА-ХА-ХА. Наивные дети.
100%
31 января 2017 г., 16:02
Красавцы !!!
Респект и уважуха !!!
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