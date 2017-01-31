Липчане продолжают жаловаться на пиво в киосках

Торговля алкоголем в нестационарных объектах запрещена.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, на телефон «горячей линии» поступил звонок от липчанина, который сообщил, что в одном из киосков по улице Буденного разливают пиво. Торговля идёт бойко. В ларьке продают пиво, как в пластиковых стаканах, так и в полимерной закрытой таре. Сотрудники управления незамедлительно выехали на место, чтобы разобраться, кому закон не писан.Как выяснилось, о том, что здесь разливают пенное, знает каждый местный житель. Продают пиво из киоска, кому в стаканах, кому в бутылках – по желанию клиента. К услугам – обширный пивной прейскурант.При виде камеры и напоминании о законе, что торговля пивом в киосках запрещена, продавщица не теряется и пытается доказать свою правоту. Оказывается, этот ларёк – объект общественного питания. А в закусочных и бистро запрета на продажу пива нет. Однако следующему покупателю пенный напиток женщина продаёт уже в пакете.Торговцы пивом до сих пор пытаются найти лазейку в действующем законодательстве. Если предприниматель оказывает услуги общественного питания, то по закону продавать пиво может. Поэтому сообразительные бизнесмены перепрофилировали пивные ларьки в учреждения общепита. Причем, некоторые сделали это только на бумаге. Требования, которым должны отвечать предприятия общественного питания, соблюдают далеко не все. Зачастую санитарные условия оставляют желать лучшего, а вместо торгового зала для обслуживания посетителей, у киосков сооружают некое подобие стола. Но на какие бы уловки торговцы не шли, в Липецкой области торговать алкогольной продукцией в предприятиях общепита в нестационарных объектах запрещено на региональном уровне. За незаконную продажу алкоголя предпринимателю грозит штраф размером до 10 тысяч рублей.– В данном киоске был установлен факт реализации алкогольной продукции пива на розлив. Однако, этот киоск обладает признаками нестационарного торгового объекта, – прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Гаракишиев Игорь Вахидович. – И в силу областного закона №118 ОЗ в предприятиях общественного питания, розничной торговли, которые являются нестационарными объектами, реализация алкогольной продукции запрещена. В отношении предпринимателя, который в данном киоске осуществляет предпринимательскую деятельность, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ, проводится расследование.