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НовостиОбщество

Липчане продолжают жаловаться на пиво в киосках

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31 января 2017 г., 14:51
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Липчане продолжают жаловаться на пиво в киосках

Торговля алкоголем в нестационарных объектах запрещена.

Как сообщает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, на телефон «горячей линии» поступил звонок от липчанина, который сообщил, что в одном из киосков по улице Буденного разливают пиво. Торговля идёт бойко. В ларьке продают пиво, как в пластиковых стаканах, так и в полимерной закрытой таре. Сотрудники управления незамедлительно выехали на место, чтобы разобраться, кому закон не писан.

Как выяснилось, о том, что здесь разливают пенное, знает каждый местный житель. Продают пиво из киоска, кому в стаканах, кому в бутылках – по желанию клиента. К услугам – обширный пивной прейскурант.

При виде камеры и напоминании о законе, что торговля пивом в киосках запрещена, продавщица не теряется и пытается доказать свою правоту. Оказывается, этот ларёк – объект общественного питания. А в закусочных и бистро запрета на продажу пива нет. Однако следующему покупателю пенный напиток женщина продаёт уже в пакете.

Торговцы пивом до сих пор пытаются найти лазейку в действующем законодательстве. Если предприниматель оказывает услуги общественного питания, то по закону продавать пиво может. Поэтому сообразительные бизнесмены перепрофилировали пивные ларьки в учреждения общепита. Причем, некоторые сделали это только на бумаге. Требования, которым должны отвечать предприятия общественного питания, соблюдают далеко не все. Зачастую санитарные условия оставляют желать лучшего, а вместо торгового зала для обслуживания посетителей, у киосков сооружают некое подобие стола. Но на какие бы уловки торговцы не шли, в Липецкой области торговать алкогольной продукцией в предприятиях общепита в нестационарных объектах запрещено на региональном уровне. За незаконную продажу алкоголя предпринимателю грозит штраф размером до 10 тысяч рублей.

– В данном киоске был установлен факт реализации алкогольной продукции пива на розлив. Однако, этот киоск обладает признаками нестационарного торгового объекта, – прокомментировал ситуацию заместитель начальника отдела административной практики и контроля управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Гаракишиев Игорь  Вахидович. – И в силу областного закона №118 ОЗ  в предприятиях общественного питания, розничной торговли, которые являются нестационарными объектами, реализация алкогольной продукции запрещена. В отношении предпринимателя, который в данном киоске осуществляет предпринимательскую деятельность, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ,  проводится расследование.
Теги новости: Пиво, киоск, общепит
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Ник
31 января 2017 г., 21:41
Практически 99 %, полаток (ларьков), торгуют водкой, пивом, фунфыриками, в нашем любимом городе Липецке (Шанхай), так просто торговать не будут подкемто однозначно (МВД, аниинистрация, Роспотребнадзор и.т.д). Неодному ларьку просто напросто не рентабельно торговать чупачупсами, чипсами, газировкой, шоколадом и.т.д. К томуже практически на каждой улице расположенны супермаркеты где цены дешевле в два раза. Основная торговля начинается после 21часа, днём в основном в палатках продают либо фунфырики либо левой водкой по 100 руб.
житель
31 января 2017 г., 20:27
Точно знаю,
Какое там общественное питание, повесили какую то тряпку с надписью и тут же пьют тут же и "гадят". Вонь стоит за километр от вашего ларька. Да и продавцы бывают в нетрезвом виде на рабочем месте.
житель
31 января 2017 г., 20:22
Да в этом киоске продают пиво и не совершеннолетним детям. Продажа пива начинается раньше 9.00 и после 21.00 летом. И вообще мимо этого киоска пройти невозможно, вечно пьяных полно, вечером ходить страшно. Да и продавцы торгуют пивом сомнительного качества. Его давно пора закрыть.
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