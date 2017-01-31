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НовостиОбщество

В Липецкой области поднимают рождаемость при помощи социальной поддержки

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1
31 января 2017 г., 14:21
25
2404
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В Липецкой области поднимают рождаемость при помощи социальной поддержки

﻿В управлении социальной защиты рассказали, как работает этот механизм.

Сегодня начальник управления социальной защиты населения региона Сергей Орусь на брифинге в администрации Липецкой области заявил, что деятельность его ведомства способствует повышению рождаемости.

- Наш регион в 2016 году в отношении реализации демографической политики был успешным, чему способствовали ряд мер, принятых на законодательном уровне, - отметил Сергей Орусь.

К новым мерам относится единовременная социальная выплата для малоимущим молодым семьям при рождении первого ребенка - в этом году она составит 20 тысяч рублей. Кстати возрастной ценз для категории «молодая семья» также вырос – 35 лет. До 30 тысяч рублей увеличилась единовременная выплата за рождение ребенка в семье сироты.

Для родителей уже подросших детей закреплено право на ежемесячную компенсацию за занятия спортом – 1,3 тысячи рублей. Этим правом успели воспользоваться более 200 семей. Для школьников и учащихся продолжают выделять до 300 рублей на проезд в транспорте.

Новой формой поддержки для малоимущих и одиноких стали социальные контракты, которые единовременно дают от 3 до 25 тысяч рублей на вступление сельхозкооперативов или из их создание. За год контракт подписали 199 смей на 4,9 миллиона рублей. Годом ранее этот показатель был чуть ниже.

Эффективность этих мер Сергей Орусь продемонстрировал через статистику, но с оговоркой, что она пока предварительная.

Так, в прошлом году население области население составило 1 156,4 тысячи человек, а год назад было на 300 человек меньше.

Коэффициент рождаемости – 11,4 на 1000 населения, что выше чем в остальных регионах ЦФО.

При уменьшении женщин фертильного возраста, а их 264 тысячи в регионе, на 42 % увеличилось рождение вторых детей, на 17,3 % больше родили третьих детей, но с 6,5 % до 6,1 % сократился показатель рождения первенцев. Эти данные сравнивались с предыдущим годом.

С 2013 года численность детей возросла на 8,5 тысячи и составляет 211 тысяч человек.

Число семей, в которых семь и более детей возросло с 95 до 108, а семей, в которых 10 и более детей уже 14. 

Теги новости: рождаемость
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Липк
31 января 2017 г., 23:04
Откуда возьмется рождаемость если все мои подруги немогут родить.Ходят поврачам ..А врачи сегодня тупые.
Ранго
31 января 2017 г., 22:49
И тут и там,
Так у неё своего жилья нет наверняка, сама прописана у кого-нибудь из родственников
РУСБОР
31 января 2017 г., 22:13
ЕСли в области и рожают(в чем я че то сомневаюсь), то не благодаря....А ВОПРЕКИ всем действиям властей.
Какая красивая отчетность? Ну бред полный...Кто им верит?
Все комментарии (25)
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