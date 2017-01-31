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НовостиОбщество

Липецкая область получит на сельское хозяйство больше 900 млн. рублей

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31 января 2017 г., 14:13
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Липецкая область получит на сельское хозяйство больше 900 млн. рублей

﻿Деньги выделены на софинансирование расходов, которые были направлены на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, приобретение техники и оборудования. Распоряжение об этом подписано в правительстве 28 января.﻿

Субсидии предоставлены 38 регионам в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы — Липецкая область попала в это число. Всего регионам перечислены 10 654,7 млн. рублей: от 4 346 тыс. рублей для Владимирской области до 1 831 887,1 тыс. рублей для Чечни. Нашему региону предоставят 908 479,8 тыс. рублей. 

Теги новости: сельское хозяйство
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Ваши комментарии
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Слепая редакция!!!!!!
31 января 2017 г., 22:43
Убиваете просто своей не грамотностью!
- Нашему региону предоставят 908 479,8 тыс. рублей.
А в заголовке!
-Липецкая область получит на сельское хозяйство больше 900 млн. рублей

Где ваши глаза и мозги????
богата наша родина
31 января 2017 г., 22:23
Жрут,жрут,жрут -а все не заканчивается.Вопрос:"Когда же они все подавятся и сдохнут от жадности?"
вован
31 января 2017 г., 21:01
Всё достанется ЗАО "ТРИО", ОАО "АВРОРА" и "Зерос". Остальным "шиш с маслом". Олег Петрович правильно делит.
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