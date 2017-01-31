-Липецкая область получит на сельское хозяйство больше 900 млн. рублей

﻿Деньги выделены на софинансирование расходов, которые были направлены на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, приобретение техники и оборудования. Распоряжение об этом подписано в правительстве 28 января.﻿

Субсидии предоставлены 38 регионам в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы — Липецкая область попала в это число. Всего регионам перечислены 10 654,7 млн. рублей: от 4 346 тыс. рублей для Владимирской области до 1 831 887,1 тыс. рублей для Чечни. Нашему региону предоставят 908 479,8 тыс. рублей.