Рианна назвала Трампа «аморальной свиньей»

Певицу возмутил подписанный им указ об ужесточении миграционного законодательстваАмериканская певица Рианна выступила с жесткой критикой в адрес президента США Дональда Трампа. Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter, - передает Лента.ру.
В ее Twitter появился пост следующего содержания: "Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое!". Эмигрировавшую в 16 лет в США с Барбадоса певицу, судя по всему, возмутил подписанный Трампом указ об ужесточении миграционного законодательства. Речь идет о недавнем указе главы государства об ужесточении иммиграционной политики. Обладателям грин-карт из семи стран с преимущественно мусульманским населением (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана) запретили въезд в США.
Также в скором времени начнется строительство стены вдоль границы с Мексикой. Рианна принимала участие в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации.
Ранее с критикой в адрес политика выступила и певица Мадонна. Она выступила на женском марше 21 января, и ее речь изобиловала матерными выражениями. Она «послала» республиканца и призналась, что думала о том, чтобы «взорвать Белый дом». Позже артистка объяснила свое поведение. По ее словам, она хотела «приободрить женщин и брошенных на произвол судьбы людей, чтобы они не отчаивались, а сплотились».
В ответ на это Трамп назвал поступок Мадонны позорным для Соединенных Штатов, а саму певицу — отвратительной.