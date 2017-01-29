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НовостиВ мире

У берегов Малайзии пропало судно с 28 туристами

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0
29 января 2017 г., 16:22
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У берегов Малайзии пропало судно с 28 туристами
Фото: Globallookpress.com

Ведутся поисково-спасательные работы

Пассажирское судно, на борту которого находится 31 человек, пропало в водах Малайзии, - сообщает ТАСС. Судно направлялось из административного центра штата Сабах города Кота-Кинабалу к острову Менгалум, расположенному в 60 километрах от города.

По данным агентства морской безопасности Малайзии, на борту прогулочного судна - 31 человек, 28 из них прибыли из Китая. При этом генеральное консульство КНР в Кота-Кинабалу на данный момент подтверждает, что лишь у 18 пассажиров были китайские паспорта

Для проведения поисково-спасательных работ власти Малайзии направили восемь судов и два самолета.
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