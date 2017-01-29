«Новая оппозиция» в Липецке требовала свободу политзаключенным

На площади Петра Великого сегодня прошел пикетДвижение «Новая оппозиция» провела сегодня пикет на площади Петра Великого. Пикет назывался «прогулкой» и собрал 8 человек.
Своей акцией они поделились в соцсетях. Один из пикетчиков сказал, что давно уже ничего не боится, а дама выкрикнула: «Свободу всем политзаключенным!». Оператор, снимавший действо уточнил: «Свободу Сергею Окуневу!»
Сергей Окунев – саратовский коллега «новых оппозиционеров», задержанный накануне в родном городе по обвинению в распространении экстремистских материалов.