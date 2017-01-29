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НовостиПолитика

«Новая оппозиция» в Липецке требовала свободу политзаключенным

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1
29 января 2017 г., 16:36
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«Новая оппозиция» в Липецке требовала свободу политзаключенным

На площади Петра Великого сегодня прошел пикет

Движение «Новая оппозиция» провела сегодня пикет на площади Петра Великого. Пикет назывался «прогулкой» и собрал 8 человек.

Своей акцией они поделились в соцсетях. Один из пикетчиков сказал, что давно уже ничего не боится, а дама выкрикнула: «Свободу всем политзаключенным!». Оператор, снимавший действо уточнил: «Свободу Сергею Окуневу!»




Сергей Окунев – саратовский коллега «новых оппозиционеров», задержанный накануне в родном городе по обвинению в распространении экстремистских материалов.
Теги новости: новая оппозиция,
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29 января 2017 г., 21:45
Ваш комментарий
Ваше имя
29 января 2017 г., 21:45
Вы все * королевские.
Сталин
29 января 2017 г., 21:25
Да кайло вам всем в руки!!!
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