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НовостиОбщество

У липецких спасателей весной появится новый катер

Рекомендую
0
29 января 2017 г., 13:40
22
1105
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У липецких спасателей весной появится новый катер

Плавсредство обойдется казне в 2 миллиона 700 тысяч рублей

Тендер на покупку нового  спасательного катера с прицепом для его транспортировки, объявило  УГПСС Липецкой области.

По требованию заказчика, вместимость катера должна быть рассчитана на 8 человек, грузоподъемность не менее 700 кг., максимально допустимая мощность подвесного двигателя – не менее 300 л.с. В комплект должны входить эхолот, навигационное оборудование, дисплей со встроенным GPS/ ГЛОНАСС приемником, поддержка AIS (слежение за местоположением судов).

Также, отдельным тендером идет закупка мотора к катеру за 730 тысяч рублей.

Теги новости: катер, спасатели, закупки
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Ваши комментарии
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на лабутенах
29 января 2017 г., 21:39
Одного не могу понять как астахов(это водила бывшего генерала мчс аборкина)стал начальником этого управления?
///
29 января 2017 г., 19:45
Вернуть Еремеева и Горшкова
Катер
29 января 2017 г., 19:20
Прохудится и утонет.Спасатели никого не спасут.Утопающие утонут.Всё будет очень плохо.
Все комментарии (22)
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