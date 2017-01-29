У липецких спасателей весной появится новый катер

Плавсредство обойдется казне в 2 миллиона 700 тысяч рублей

Тендер на покупку нового спасательного катера с прицепом для его транспортировки, объявило УГПСС Липецкой области.

По требованию заказчика, вместимость катера должна быть рассчитана на 8 человек, грузоподъемность не менее 700 кг., максимально допустимая мощность подвесного двигателя – не менее 300 л.с. В комплект должны входить эхолот, навигационное оборудование, дисплей со встроенным GPS/ ГЛОНАСС приемником, поддержка AIS (слежение за местоположением судов).

Также, отдельным тендером идет закупка мотора к катеру за 730 тысяч рублей.