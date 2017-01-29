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НовостиПроисшествия

По подозрению в похищении человека задержаны липчане

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2
29 января 2017 г., 10:56
8
4449
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По подозрению в похищении человека задержаны липчане

За освобождение похитители требовали выкуп - 30 млн рублей

Следственными органами Главного следственного управления СК России по Московской области расследуется уголовное дело, возбужденое по признакам преступления, предусмотренного пп.«а, в, з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека группой лиц, с применением насилия, из корыстных побуждений).

По версии следствия, 26 января 40-летний житель города Дзержинского был похищен группой в составе пяти жителей города Липецка и Москвы в поселке Шатурторф Шатурского района, перевезен и помещен в одну из квартир жилого дома на улице Минской Москвы, где удерживался похитителями пока не был освобожден сотрудниками правоохранительных органов 28 января 2017 года. 

При этом преступниками в период его удержания было выдвинуто требование супруге похищенного о предоставлении 30 миллионов рублей за его освобождение.

В настоящее время пятеро похитителей задержаны, с ними проводятся необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги новости: похищение, выкуп
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абвгд
29 января 2017 г., 17:39
Диквидиролвать волков и проблем не будет
Ваше имя
29 января 2017 г., 15:12
Молодцы ребята.
ЧК
29 января 2017 г., 14:55
Бакланы они и есть бакланы.
Все комментарии (8)
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