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НовостиОбщество

Липецких второклассников развлекала Баба Яга

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29 января 2017 г., 10:51
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Липецких второклассников развлекала Баба Яга
Фото: liplib.ru

А также Буратино и другие сказочные персонажи.

"В детской библиотеке библиотечно-информационного центра им. Е. Смургиса накануне было шумно и весело. В гости к второклассникам школы № 49 пришли герои любимых сказок и пригласили совершить путешествие в страну Читалию.  На первой остановке – «Сказочной» – ребят ждала встреча с любимыми  персонажами:  Буратино, Петушком и Снегурочкой. На «Лесной полянке» дети встретились с Бабой-Ягой. Всем известно, что она живёт в лесу. Поэтому понятно, что сказочной героине захотелось узнать, какие книги о природе знакомы ребятам. И ребята своими знаниями порадовали! А потом Баба-Яга  предложила всем чуть-чуть размяться и станцевать танец маленьких утят. Весело было и на станции «Скороговоркино»! Потому что проговорить скороговорку непросто,  не у  каждого это получается с первого раза.   А добравшись до станции «Музыкальная», ребята  вспоминали песни из любимых  мультфильмов. На этой веселой ноте и  завершилось  увлекательное путешествие в страну Читалию", сообщает МУ «Централизованная библиотечная система Липецка».
Теги новости: библиотека
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Не сотвари
29 января 2017 г., 18:22
Для педагогов -Баба -Яга это образ собирательный Образ женщины одинокой бездетной полусумашедшей деревенской старухи которая давала первые уроки секса парням и к которой в праздники селяне несли угощения Так все же че там в библиотеке делала с второчками Яга -ага?Ну про Бурую тину -помнит всяк
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