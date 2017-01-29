Липецких второклассников развлекала Баба Яга

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А также Буратино и другие сказочные персонажи.

"В детской библиотеке библиотечно-информационного центра им. Е. Смургиса накануне было шумно и весело. В гости к второклассникам школы № 49 пришли герои любимых сказок и пригласили совершить путешествие в страну Читалию. На первой остановке – «Сказочной» – ребят ждала встреча с любимыми персонажами: Буратино, Петушком и Снегурочкой. На «Лесной полянке» дети встретились с Бабой-Ягой. Всем известно, что она живёт в лесу. Поэтому понятно, что сказочной героине захотелось узнать, какие книги о природе знакомы ребятам. И ребята своими знаниями порадовали! А потом Баба-Яга предложила всем чуть-чуть размяться и станцевать танец маленьких утят. Весело было и на станции «Скороговоркино»! Потому что проговорить скороговорку непросто, не у каждого это получается с первого раза. А добравшись до станции «Музыкальная», ребята вспоминали песни из любимых мультфильмов. На этой веселой ноте и завершилось увлекательное путешествие в страну Читалию", сообщает МУ «Централизованная библиотечная система Липецка».