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НовостиОбщество

Юные липчане побывали в Доброграде

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29 января 2017 г., 10:47
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Юные липчане побывали в Доброграде
Фото: liplib.ru

И рассказали - для чего нужна доброта.

"В  библиотеке «Солнечная»   для второклассников лицея № 66 провели тематический час  «Что такое доброта? Для чего она нужна?».  Школьникам предстояло совершить увлекательное путешествие в сказочный город Доброград. Чтобы дорога не показалась длинной, для начала юные путешественники поговорили  о доброте. Каждый мог высказать собственное мнение о том, что вкладывает он в понятие «доброта», нужна ли она людям,  каким будет мир без доброты и добрых людей.  

Ребята  так увлеклись беседой, что даже не заметили, как оказались в Доброграде. И сразу же попали на Бульвар Добрых Поступков. Здесь  вспоминали любимые сказки, добрых сказочных персонажей и их добрые дела. В Переулке Вежливости играли в «Доскажи словечко» – договаривали в рифму вежливые слова. Ведь добрый человек не только совершает добрые поступки. Он всегда вежлив в общении с окружающими. А на Доброй Улице ребят уже ждали герои мультфильмов. Но среди добрых персонажей спрятались и злые, вредные. Их юные путешественники отыскали без труда", сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.

Теги новости: библиотека
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