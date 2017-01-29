Юные липчане побывали в Доброграде

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И рассказали - для чего нужна доброта.

"В библиотеке «Солнечная» для второклассников лицея № 66 провели тематический час «Что такое доброта? Для чего она нужна?». Школьникам предстояло совершить увлекательное путешествие в сказочный город Доброград. Чтобы дорога не показалась длинной, для начала юные путешественники поговорили о доброте. Каждый мог высказать собственное мнение о том, что вкладывает он в понятие «доброта», нужна ли она людям, каким будет мир без доброты и добрых людей.Ребята так увлеклись беседой, что даже не заметили, как оказались в Доброграде. И сразу же попали на Бульвар Добрых Поступков. Здесь вспоминали любимые сказки, добрых сказочных персонажей и их добрые дела. В Переулке Вежливости играли в «Доскажи словечко» – договаривали в рифму вежливые слова. Ведь добрый человек не только совершает добрые поступки. Он всегда вежлив в общении с окружающими. А на Доброй Улице ребят уже ждали герои мультфильмов. Но среди добрых персонажей спрятались и злые, вредные. Их юные путешественники отыскали без труда", сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.