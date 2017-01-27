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НовостиОбщество

Липецкие магазины и кафе продолжают штрафовать за сосульки

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26 января 2017 г., 19:10
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Липецкие магазины и кафе продолжают штрафовать за сосульки

Одному нарушителю уже грозит 100-тысячный штраф.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, предприятия сферы торговли и общественного питания продолжают штрафовать за сосульки.

- Исключений в правилах благоустройства прилегающей территории нет,-отмечает пресс-служба управления.- Будь то крупный торговый комплекс или небольшой магазин шаговой доступности, вовремя убирать мусор, чистить и вывозить снег, очищать крыши и козырьки от наледи обязаны все хозяйствующие субъекты. Иначе предпринимателей могут наказать рублём.

Штрафы грозят немалые. Для должностных лиц до 10 тысяч рублей, для юридических – до 100.

Согласно Правилам благоустройства территорий города Липецка, принятых решением Липецкого городского Совета депутатов от 01.11.2016г. №268 (далее – Правила) собственники зданий (включая жилые дома), сооружений и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации обязаны производить очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи.

Требования указанных выше Правил были одним из вопросов, которые обсуждались на совещании в управлении потребительского рынка и ценовой политики 23 января, на которое были приглашены руководители торговых предприятий Липецкой области. По итогам совещания руководство Управления и представители бизнес сообщества пришли к соглашению, о том, что порядок должен быть не только внутри предприятия, но и снаружи, ведь магазины или кафе начинают судить по их «одежке». Но оказалось, что не все такого мнения.

Накануне сотрудниками Управления проведены мероприятия по выявлении и пресечению фактов не соблюдения требований указанных выше Правил. В ходе мероприятий установлено, что одно из кафе в центре города не исполнило требования по содержанию здания, в котором общество ведет деятельность, а именно: крыша и карниз кафе не очищены от сосулек, снежного покрова и наледи, что является нарушением пп. 3 п 1 ст. 3 Правил. В связи с чем в отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.3 КоАП ЛО, который будет направлен для рассмотрения в соответствующие органы. Теперь обществу грозит штраф до 100 000 рублей.
Теги новости: Сосульки, благоустройство
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Ваши комментарии
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Каликино
27 января 2017 г., 07:02
А за нерасчищенные дороги и дворы в таком случае нужно штрафовать администрацию города. Легко устроились, человек законопослушный платит налоги, пошлины и лиценции, не законопослушный платит штрафы, в любом случае власти в шоколаде.
модератору
27 января 2017 г., 00:33
Почему вы 2 недели меня блокируете? Забыли про меня, что надо разблокировать или сбой в программе?
модератору
27 января 2017 г., 00:32
Апр,
А тебе что не нравится? Я две недели назад от чистого сердца указал на грубую ошибку в тексте и уже две недели как забанен. Это справедливо?
Все комментарии (8)
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