Липецкие магазины и кафе продолжают штрафовать за сосульки

Одному нарушителю уже грозит 100-тысячный штраф.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, предприятия сферы торговли и общественного питания продолжают штрафовать за сосульки.- Исключений в правилах благоустройства прилегающей территории нет,-отмечает пресс-служба управления.- Будь то крупный торговый комплекс или небольшой магазин шаговой доступности, вовремя убирать мусор, чистить и вывозить снег, очищать крыши и козырьки от наледи обязаны все хозяйствующие субъекты. Иначе предпринимателей могут наказать рублём.Штрафы грозят немалые. Для должностных лиц до 10 тысяч рублей, для юридических – до 100.Согласно Правилам благоустройства территорий города Липецка, принятых решением Липецкого городского Совета депутатов от 01.11.2016г. №268 (далее – Правила) собственники зданий (включая жилые дома), сооружений и (или) обслуживающие (эксплуатирующие) организации обязаны производить очистку крыш, козырьков, карнизов, балконов и лоджий от сосулек, снежного покрова и наледи.Требования указанных выше Правил были одним из вопросов, которые обсуждались на совещании в управлении потребительского рынка и ценовой политики 23 января, на которое были приглашены руководители торговых предприятий Липецкой области. По итогам совещания руководство Управления и представители бизнес сообщества пришли к соглашению, о том, что порядок должен быть не только внутри предприятия, но и снаружи, ведь магазины или кафе начинают судить по их «одежке». Но оказалось, что не все такого мнения.Накануне сотрудниками Управления проведены мероприятия по выявлении и пресечению фактов не соблюдения требований указанных выше Правил. В ходе мероприятий установлено, что одно из кафе в центре города не исполнило требования по содержанию здания, в котором общество ведет деятельность, а именно: крыша и карниз кафе не очищены от сосулек, снежного покрова и наледи, что является нарушением пп. 3 п 1 ст. 3 Правил. В связи с чем в отношении ООО составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.3 КоАП ЛО, который будет направлен для рассмотрения в соответствующие органы. Теперь обществу грозит штраф до 100 000 рублей.