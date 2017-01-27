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НовостиОбщество

В липецких и задонских магазинах завышают цены

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26 января 2017 г., 19:03
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В липецких и задонских магазинах завышают цены

Причем кое-где - сразу на несколько социально значимых продуктов.

Сегодня Агентство содействия развитию торговой деятельности провело мониторинг цен на социально значимые продукты питания и информационно-аналитическое наблюдение за осуществлением торговой деятельности в 7-ми торговых предприятиях Задонского и Липецкого района, в 4 магазинах зафиксированы максимальные цены.

Так, в магазине села Донское Задонского района из 17 социально значимых продуктов питания на 8 наименований мука пшеничная в/с местного производителя «Лимак» – 67,00 руб./2кг;  соль пищевая каменная – 12,00 руб./кг; молоко 3,2% жир. в упаковке фин-пак завозное – 45,00 руб./0,9л; сахар-песок весовой – 48,00 руб./кг; сыр «Российский» – 420,00 руб./кг; чай байховый черный – 45,00 руб./100гр.; батон «Нарезной» – 25,30 руб./0,36кг; яблоки отечественные – 55,00 руб./кг.

В магазине села Казино из 12 социально значимых продуктов питания на 5 наименований: мука пшеничная в/с местного производителя - 62,00 руб./2кг; мука пшеничная в/с местного производителя – 37,00 руб./1кг; соль пищевая каменная – 12,00 руб./кг; пшено шлифованное – 30,00 руб./кг; сахар-песок весовой – 49,00 руб./кг.

Еще в одном магазине села Донское из 14 социально значимых продуктов питания на 8 наименований: масло сливочное 72,5% жир. местного производителя – 139,00 руб./180гр.; крупа гречневая – 94,44 руб./кг; молоко 3,2%жир. в упаковке фин-пак завозное – 47,00 руб./0,9л; рис круглозерный шлифованный – 50,00 руб./кг; пшено шлифованное – 30,00 руб./кг; лук репчатый свежий – 20,00 руб./кг; пшено шлифованное – 30,00 руб./кг; сахар-песок весовой – 48,00 руб./кг.

В четвертом магазине в Задонском районе из 15 социально значимых продуктов питания на 8 наименований: скумбрия мороженная (500гр.+) – 198,00 руб./кг; мука пшеничная в/с местного производителя - 35,00 руб./1кг; масло подсолнечное рафинированное  – 110,00 руб./1л; рис круглозерный шлифованный – 56,25 руб./кг; пшено шлифованное – 33,00 руб./кг; крупа гречневая – 87,50 руб./кг; батон «Липецкий» – 14,00 руб./0,36кг; хлеб «Липовский» – 14,00 руб./0,65кг.

В Липецке из 4 проведенных магазинов в каждом зафиксирован максимально высокий уровень цен. В магазине на улице Неделина - на 10 наименований товаров из 53 зафиксирован максимально высокий уровень цен: куры замороженные местного производства – 127,99 руб./кг; масло подсолнечное раф. - 115,19 руб./л и масло подсолнечное - 122,89 руб./л; молоко 3,2% «пюр-пак» 0,9л – 58,39 руб./0,9л; молоко 2,5% «пюр-пак» 0,9л – 55,99 руб./0,9л; молоко еще одного местного производителя 3,2% «пюр-пак» 0,9л – 48,89 руб./0,9л; картофель – 17,99 руб./кг; лук репчатый свежий – 19,99 руб./кг;морковь столовая свежая – 19,99 руб./кг;огурцы свежие – 168,99 руб./кг.

В магазине на улице Космонавтов - на 5 из 34: сыр «Российский» – 419,50 руб./кг; батон «Нарезной» , 360гр – 25 руб./360гр; хлеб «Липецкий»1/550гр – 35,90 руб./550гр; лук репчатый свежий – 19,90 руб./кг; огурцы свежие – 154,90 руб./кг.

В другом магазине на улице Космонавтов - на 3 из 47: куры замороженные местного производства – 139,00 руб./кг; масло подсолнечное раф. - 109,00 руб./л; огурцы свежие – 142,00 руб./кг.

В третьем магазине на той же улице - на 2 из 44: масло подсолнечное раф. – 122,00 руб./л; огурцы свежие – 199,00 руб./кг.

Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководители указанных организаций приглашены в агентство.
Теги новости: цены, продукты, магазин, торговля
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