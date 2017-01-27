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НовостиОбщество

В Липецке снова нашли просрочку

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0
26 января 2017 г., 18:55
21
1737
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В Липецке снова нашли просрочку
Фото http://liptorg-cp.ru

А еще - гнилые фрукты.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, сегодня было проведено иныормационно-аналитическое наблюдение в 4 магазинах Липецка. В магазине на улице Космонавтов была обнаружена продукция с истекшим сроком годности (сливки «Дикси», упаковка фруктово-ореховых батончиков), а также реализовывались фрукты с признаками гнили (манго, авокадо).

В результате работы специалистов продукция с истекшим сроком годности и ненадлежащего качества была снята с продажи. Материалы информационно аналитического наблюдения направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.

Кроме того, сегодня в универсаме на ул. 60 лет СССР в продаже находилась продукция без ценников на сахар -5кг, молоко 2,5%ж., муку 2кг, яйцо куриное с1. Бананы, мандарины, лимон, апельсины, хурма на витрине были с признаками гнили.

В универсаме на проспекте Победы в продаже также находились фрукты с признаками гнили (мандарины, апельсины, хурма). В пакетах с замороженной продукцией (опята, клубника, картофель фри) наледь, что характеризует неправильное ее хранение.
Теги новости: Продукты, просрочка, гниль, срок годности
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27 января 2017 г., 07:36
Юбилейная 5,магазин гастрономчик,вот где тухляк!!!!
Соня
27 января 2017 г., 05:29
Люди фотографирую в магазинах нарушения и выставляйте с описанием в соц сетях. Может хоть какая то польза будет.у нас же нет правды и гос органов.
Димка Липчанин
27 января 2017 г., 04:48
А почему не проверяются сетевые магазины? Я про Магнит, Пятёрочку , Покупайку. Лично видел как перепаковывается сыр(с новым сроком годности);палил натуральную просрочку в молочных продуктах и ещё немало замечаний. Про цены вообще молчу. И проверяющие органы молчат. Я думаю за спокойную жизнь сетевые торгаши внесли взнос в проверяющие органы. Вот им, бедолажкам и приходиться щипать мелкие магазинчики ( конкурентов сетевиков кстати) для отчёта.
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