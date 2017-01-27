В Липецке снова нашли просрочку

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А еще - гнилые фрукты.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, сегодня было проведено иныормационно-аналитическое наблюдение в 4 магазинах Липецка. В магазине на улице Космонавтов была обнаружена продукция с истекшим сроком годности (сливки «Дикси», упаковка фруктово-ореховых батончиков), а также реализовывались фрукты с признаками гнили (манго, авокадо).В результате работы специалистов продукция с истекшим сроком годности и ненадлежащего качества была снята с продажи. Материалы информационно аналитического наблюдения направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.Кроме того, сегодня в универсаме на ул. 60 лет СССР в продаже находилась продукция без ценников на сахар -5кг, молоко 2,5%ж., муку 2кг, яйцо куриное с1. Бананы, мандарины, лимон, апельсины, хурма на витрине были с признаками гнили.В универсаме на проспекте Победы в продаже также находились фрукты с признаками гнили (мандарины, апельсины, хурма). В пакетах с замороженной продукцией (опята, клубника, картофель фри) наледь, что характеризует неправильное ее хранение.