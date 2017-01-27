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НовостиОбщество

В липецких школах пройдут "Уроки мужества"

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26 января 2017 г., 17:26
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В липецких школах пройдут "Уроки мужества"

В Липецкой области проходит Всероссийский месячник оборонно-массовой работы.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы пройдут различные военно-патриотические мероприятия и спортивные соревнования. Так, состоятся традиционные соревнования по военно-прикладным видам спорта, в которых примут участие юнармейцы, члены военно-патриотических клубов, школьники и студенты. В образовательных учреждениях ДОСААФ состоятся Дни открытых дверей. Для допризывной молодежи в образовательных учреждениях региона будут проведены «Уроки мужества», посвящённые Дню защитника Отечества, с участием ветеранов боевых действий и военной службы.

Всероссийский месячник является важнейшим этапом реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Торжественное открытие месячника, посвященного 90-летию ОСОАВИАХИМа - ДОСААФ СССР - РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России и Дню защитника Отечества состоялось в Становлянском районе. 24 января перед главным входом в здание Становлянского УСЦ ДОСААФ России по инициативе его начальника Сергея Лаухина был открыт памятный знак в честь 90-летия ДОСААФ России.  
Теги новости: школа, ДОСААФ
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26 января 2017 г., 20:59
и все таки как ни крути а берет самый без толковый головной убор
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