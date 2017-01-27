В липецких школах пройдут "Уроки мужества"

В Липецкой области проходит Всероссийский месячник оборонно-массовой работы.

Как сообщает управление административных органов Липецкой области, в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы пройдут различные военно-патриотические мероприятия и спортивные соревнования. Так, состоятся традиционные соревнования по военно-прикладным видам спорта, в которых примут участие юнармейцы, члены военно-патриотических клубов, школьники и студенты. В образовательных учреждениях ДОСААФ состоятся Дни открытых дверей. Для допризывной молодежи в образовательных учреждениях региона будут проведены «Уроки мужества», посвящённые Дню защитника Отечества, с участием ветеранов боевых действий и военной службы.Всероссийский месячник является важнейшим этапом реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». Торжественное открытие месячника, посвященного 90-летию ОСОАВИАХИМа - ДОСААФ СССР - РОСТО (ДОСААФ) - ДОСААФ России и Дню защитника Отечества состоялось в Становлянском районе. 24 января перед главным входом в здание Становлянского УСЦ ДОСААФ России по инициативе его начальника Сергея Лаухина был открыт памятный знак в честь 90-летия ДОСААФ России.