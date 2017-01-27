В Липецкой области стартует патриотический конкурс

Областной конкурс «Моя гордость – Россия!» проводится в нашем регионе в четвертый раз.

Как сообщает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области, с 13 февраля на территории Липецкой области стартует областной конкурс «Моя гордость – Россия!».Областной конкурс «Моя гордость – Россия!» проводится в нашем регионе в четвертый раз. В прошлом году на конкурс было представлено более 600 работ, которые включали видеоролики и авторские рисунки, а также литературно-поэтическое творчество, характеризующие красоту, богатую историю, значимые события и достойных жителей Липецкой области. Победителями 2016 года в трех номинация стали представители города Ельца, города Липецка, города Усмань, города Задонск, поселка Лев – Толстой, села Скорняково Задонского района и села Малый Хомутец Доброского района.В этом году жюри конкурса будет определять победителей в номинациях: «Литературно-поэтическое творчество», «Видео-творчество» и «Авторский рисунок». В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории Липецкой области, возраст желающих от 6 лет. Заявки на участие принимаются с 13 февраля по 31 марта.Организатором конкурса выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.