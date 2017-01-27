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НовостиКультура

В Липецкой области стартует патриотический конкурс

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26 января 2017 г., 17:18
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В Липецкой области стартует патриотический конкурс

Областной конкурс «Моя гордость – Россия!» проводится в нашем регионе в четвертый раз.

Как сообщает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области, с 13 февраля на территории Липецкой области стартует областной конкурс «Моя гордость – Россия!».

Областной конкурс «Моя гордость – Россия!» проводится в нашем регионе в четвертый раз. В прошлом году на конкурс было представлено более 600 работ, которые включали видеоролики и авторские рисунки, а также литературно-поэтическое творчество, характеризующие красоту, богатую историю, значимые события и достойных жителей Липецкой области. Победителями 2016 года в трех номинация стали представители города Ельца, города Липецка, города Усмань, города Задонск, поселка Лев – Толстой, села Скорняково Задонского района и села Малый Хомутец Доброского района.

В этом году жюри конкурса будет определять победителей в номинациях: «Литературно-поэтическое творчество», «Видео-творчество» и «Авторский рисунок». В конкурсе могут принять участие граждане, проживающие на территории Липецкой области, возраст желающих от 6 лет. Заявки на участие принимаются с 13 февраля по 31 марта.

Организатором конкурса выступает Центр патриотического воспитания населения Липецкой области при поддержке управления внутренней политики Липецкой области.
Теги новости: конкурс, патриотизм
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госдеп
27 января 2017 г., 07:24
Русские придумали патриотизм и любовь к родине чтобы нищенские зарплаты пенсии и стипендии платить.
Ампиратор
26 января 2017 г., 23:07
дедушка,
Уже засилие узбеков, таджиков и остальных брюнетов невероятное. Они зачастую живут богаче и лучше коренных жителей. Вот такая беда. И главный сказал визовый режим с ними вводить НЕ будем. Вот так. Мудоз вон. А сплоченных русских видели последний раз при Второй мировой.... Увышеньки.
дедушка
26 января 2017 г., 22:59
Русские. Пришло время один за всех все за одного если русский не поможет русскому то он козел. Иначе просто вымрем при этом п
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