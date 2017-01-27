В Грязях открылась передвижная выставка

Она посвящена красоте малой Родины.

В Грязинском Центре культуры открылась передвижная выставка «С мечтами о весне…»На выставке представлены картины художника Вячеслава Терехова, который на своих полотнах увековечил неповторимую красоту малой Родины - города Грязи и Грязинского района.Вячеслав Терехов родился в 1938 году в посёлке Отрожка города Воронежа. В школьные годы жил в селе Нижний Телелюй Грязинского района, потом переехал в Грязи. окончил Грязинское железнодорожное училище и ЗУИ Крупской в Москве, факультет рисунка и живописи. Работал художником-оформителем. Участвовал во многих областных, республиканских и персональных выставках.Выставка будет работать с 26 января по 20 февраля.