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НовостиКультура

В Грязях открылась передвижная выставка

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26 января 2017 г., 17:05
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В Грязях открылась передвижная выставка

Она посвящена красоте малой Родины.

В Грязинском Центре культуры открылась передвижная выставка  «С мечтами о весне…»

На выставке представлены картины художника Вячеслава Терехова, который на своих полотнах увековечил неповторимую красоту малой Родины - города Грязи и Грязинского района.

Вячеслав Терехов родился в 1938 году в посёлке Отрожка города Воронежа. В школьные годы жил в селе Нижний Телелюй Грязинского района, потом переехал в Грязи. окончил Грязинское железнодорожное училище и ЗУИ Крупской в Москве, факультет рисунка и живописи. Работал художником-оформителем. Участвовал во многих областных, республиканских и персональных выставках.

Выставка будет работать с 26 января по 20 февраля.
Теги новости: выставка, Грязи
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