Молодые парламентарии Лебедяни стали ледорубами

Молодежь вышла на лед водоемов района спасать рыбу

"Нынешняя зима стала большим испытанием для местной ихтиофауны. В связи с большим снежным покровом и толстым слоем льда перекрывается доступ кислорода и солнечного света в воду. Рыба начинает задыхаться.

Добровольцы не остались в стороне от этой проблемы. Члены Молодежного парламента и неравнодушная молодежь Лебедянского района отправились на водоемы, для того чтобы пробурить лунки и вырубить проруби", сообщили в администрации Лебедянского района

"Просим рыбаков и сознательных граждан Лебедянского района сверлить дополнительные лунки и рубить полыньи, а после ловли рыбы засовывать в них солому, камыш или накрывать их", призывают в администрации.