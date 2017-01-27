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НовостиОбщество

Молодые парламентарии Лебедяни стали ледорубами

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26 января 2017 г., 17:01
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Молодые парламентарии Лебедяни стали ледорубами

Молодежь вышла на лед водоемов района спасать рыбу

"Нынешняя зима стала большим испытанием для местной ихтиофауны. В связи с большим снежным покровом и толстым слоем льда перекрывается доступ кислорода и солнечного света в воду. Рыба начинает задыхаться.

Добровольцы не остались в стороне от этой проблемы. Члены Молодежного парламента и неравнодушная молодежь Лебедянского района отправились на водоемы, для того чтобы пробурить лунки и вырубить проруби", сообщили в администрации Лебедянского района

"Просим рыбаков  и сознательных граждан Лебедянского района сверлить дополнительные лунки и рубить полыньи, а после ловли рыбы засовывать в них солому, камыш или накрывать их", призывают в администрации.

Теги новости: замор, рыба, лёд
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геша
26 января 2017 г., 19:06
Будем следовать за примером.Где Глава Администрации сотоварищами рубят?????
т ою ю
26 января 2017 г., 18:19
Пожалуй , даже ежели всех по стране пособирать и на лесоповал, своё дело они уже сделали.....
саша
26 января 2017 г., 17:49
поздно все это
Все комментарии (4)
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