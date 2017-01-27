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НовостиОбщество

Обстоятельства гибели рабочего на зернотоку устанавливает Следственный комитет

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0
26 января 2017 г., 16:35
1
2011
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Обстоятельства гибели рабочего на зернотоку устанавливает Следственный комитет

Для установления причины его смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что 25 января в СХПК «Колос» Липецкого района на 32-летнего работника кооператива обрушилось содержимое бункера с зерном. В результате мужчина задохнулся.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, Следственным отделом по Левобережному округу Липецка по факту гибели рабочего проводится доследственная проверка.

По данным следствия, вечером 25 января при выгрузке из хранилища зерна кукурузы на территории ООО «Колос» произошло засорение шнека. Пытаясь устранить неполадки, слесарь кооператива через открытый люк попал в хранилище, где в результате своих действий оказался погребенным под тонной зерна. От полученных травм мужчина скончался. Для установления причины его смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следствием проведен осмотр места происшествия, изъята техническая документация на проведение работ, должностные инструкции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются очевидцы, а также должностные лица, ответственные за безопасность работников предприятия.

По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Теги новости: несчастный случай
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