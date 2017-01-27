Не Хэллоуин, но акция спасения

Ельчане делают кормушки для птиц из тыквы

Вслед за добровольческим порывом помощи в борьбе со снегопадами волонтеров, формирования целых отрядов помощи тем, кто сам не может бороться со снегопадами. в регионах началась широкомасштабная акция спасения птиц. Ежедневно к ней присоединяются все новые и новые учреждения - культуры, образования, муниципалитеты.В образовательных учреждениях Ельца тоже проводится работа по предотвращению гибели птиц от замерзания и нехватки корма в зимнее время.С 15 января по 15 февраля 2017 года в образовательных организациях реализуется городской экологический проект «Будем друзьями птиц". В рамках проекта в образовательных организациях проводится работа по изготовлению и развешиванию кормушек для птиц, осуществляется своевременное наполнение мест для кормления птиц правильным кормом (семена подсолнуха, тыквы, пшено, просо, несоленое сало и др.) С детьми проводятся беседы о перелетных и зимующих птицах, о пользе, которую они приносят, о бережном отношении людей к окружающей природе. Образовательные организации принимают участие в областном конкурсе по изготовлению кормушек для птиц «Кормушка для друга», который проходит с 19 января по 1 марта 2017 года, сообщили в управлении образования Ельца.Дети вместе с родителями с радостью откликнулись на участие в данном конкурсе и приготовили кормушки для пернатых друзей, проявив большую выдумку и фантазию. Кормушки получились удобные, качественные, разные по форме и размеру.Ребята и их родители мастерят кормушки разных форм и из разных материалов. В том числе в ход идут овощи, такие как тыква. И кормушка, и еда одновременно.