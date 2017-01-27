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НовостиКультура

В театре Толстого ставят спектакль об артистах

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1
26 января 2017 г., 16:07
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536
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В театре Толстого ставят спектакль об артистах
фото https://vk.com/teatrtolstogo

"Квартет" рассказывает историю оперных звёзд.

В Липецком государственном академическом театре драмы имени Льва Толстого готовятся к премьере спектакля "Квартет". Это постановка по пьесе Рональда Харвуда.

Как сообщает администрация театра,  "Квартет" - это лиричная и мудрая история о четырех пожилых артистах, в прошлом оперных звёзд.

В ролях — любимые и признанные актёра липецкой сцены — народный артист РФ, лауреат Госпремии РФ Михаил Янко, заслуженная артистка РФ Любовь Кабанова, заслуженная артистка Республики Дагестан Людмила Коновалова, артист Хуррам Касымов. Режиссер-постановщик – заслуженный артист РФ Николай Чебыкин.

- Действие "Квартета" происходит в доме для престарелых артистов, - сооющает театр Толстого. - Здесь встречаются четыре оперные звезды; герой и героиня и два резонера. Позади слава и сцена, в настоящем репетиции квартета из "Риголетто" для местного концерта по случаю дня рождения Верди и ежедневные бытовые, но эмоциональные обиды, ссоры и планы.  Главное здесь – не старость как таковая, а стойкость и мудрость, с которыми ее встречают Уильфред Бонд, Сисси, Реджинальд Педжет и Джин Хортон.  Все роли в этом спектакли – характерные. Искренность, с которой все они раскрываются перед зрителями и друг другом, неподдельна и трогательна. Этот спектакль – редкий пример сентиментальной мелодрамы, которая увлекает, завораживает и заставляет искренне сопереживать.
Старость отступает, когда «квартет» снова и снова окунается в тайну театральных масок. Театр – это мир, в котором душа каждого артиста останется вечно молодой!

Пьеса достаточна популярна в России и мире. Она была экранизирована с известными британскими артистами, режиссёром фильма выступил Дастин Хоффман. Из ярких театральных постановок последних лет – спектакль БДТ им. Г.А. Товстоногова.

Премьера намечена на 17 февраля.


Теги новости: театр, премьера, спектакль
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еее
26 января 2017 г., 19:40
Видела постановку БДТ, с Басилашвили, Фрейндлих, Волковой и еще живым Лавровым- просто незабываемый спектакль, вроде и концовка лиричекая, красивая, а без слез невозможно было смотреть, так тронуло где-то внутри что-то совсем запрятанное сокровенное.
Марина
26 января 2017 г., 16:31
Что ж посмотрим!
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