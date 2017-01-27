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НовостиЗдоровье

Липецких детей призвали не равняться на Карлсона

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26 января 2017 г., 15:59
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Липецких детей призвали не равняться на Карлсона

Есть много сладкого очень вредно - учили детей взрослые.

Дети зачастую едят слишком много сладких или соленых мелочей, которые засоряют пищеварительную систему. Рассказать читателям о принципах правильного питания решили в Липецкой областной детской библиотеке.

"26 января для детей состоялся час здоровья. На встречу к ребятам пришла преподаватель Центра последипломного образования Елена Володина. Она рассказала о правилах правильного питания, которых нужно придерживаться, чтобы быть здоровым.

Елена Юрьевна привела пример неправильного подхода к питанию одного известного книжного героя — Карлсона. Все помнят, что сказочный персонаж очень любил сладости. Ведущая предложила детям составить меню для него на завтрак, обед и ужин. Школьники включили в рацион только полезные продукты. В завершение библиотекарь провела обзор тематической выставки. В представленных книгах можно прочитать о блюдах и напитках, любимых в разных странах, узнать, откуда родом помидоры, кофе, виноград, как обедали древние греки и многое другое", сообщили в библиотеке.
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иолжобл
26 января 2017 г., 21:54
А когда то , и Энгельсону и Карлосону учили, остался только Путинсон , всем ровняться на него!
Ровнять
26 января 2017 г., 20:18
Балбесы!, т.е. делать ровным, а рАвнять/рАвняться - значит быть с кем-то на одном уровне.
Карлсон
26 января 2017 г., 18:22
Ты не Балбес!, Ты дебил учитель хренов.
Все комментарии (6)
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