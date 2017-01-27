Липецких детей призвали не равняться на Карлсона

Есть много сладкого очень вредно - учили детей взрослые.

Дети зачастую едят слишком много сладких или соленых мелочей, которые засоряют пищеварительную систему. Рассказать читателям о принципах правильного питания решили в Липецкой областной детской библиотеке."26 января для детей состоялся час здоровья. На встречу к ребятам пришла преподаватель Центра последипломного образования Елена Володина. Она рассказала о правилах правильного питания, которых нужно придерживаться, чтобы быть здоровым.Елена Юрьевна привела пример неправильного подхода к питанию одного известного книжного героя — Карлсона. Все помнят, что сказочный персонаж очень любил сладости. Ведущая предложила детям составить меню для него на завтрак, обед и ужин. Школьники включили в рацион только полезные продукты. В завершение библиотекарь провела обзор тематической выставки. В представленных книгах можно прочитать о блюдах и напитках, любимых в разных странах, узнать, откуда родом помидоры, кофе, виноград, как обедали древние греки и многое другое", сообщили в библиотеке.