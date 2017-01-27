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НовостиКультура

На Чистопрудном бульваре в Москве выставили работу липецкого фотографа

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26 января 2017 г., 15:39
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На Чистопрудном бульваре в Москве выставили работу липецкого фотографа

Выставочные стенды украсили известные столичные бульвары.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", в Москве открылась фотовыставка Русского географического общества, на которой представлены работы победителей и финалистов II Всероссийского фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Выставочные стенды украсили известные столичные бульвары.

На Арбате демонстрируются фотографии финалистов номинаций "Самая красивая страна. Пейзаж", "Народы России", "Животные", "Юный фотограф".

На Чистопрудном бульваре – работы номинаций "Заповедная Россия", "Макромир", "Черно-белая природа". Напомним, снимок липецкого фотографа Юрия Сорокина стал победителем конкурса Российского географического общества «Самая красивая страна». Фотография под названием «В стране березового ситца» признана лучшей в номинации «Черно-белая природа».

Интересный и завораживающий снимок был сделан на берегу реки Воронеж в Липецкой области. На фотографии изображены исключительно березы.  

-   Я второй год участвую в конкурсе РГО, тогда снимки вышли в финал, а сейчас — мое фото признано лучшим, - рассказал GOROD48 Юрий Сорокин. - Снимок был сделан около местечка Пады. Я специализируюсь на пейзажной фотографии, так что пришел туда на закате снимать реку. Но тут мой взгляд выхватил на берегу березовую рощу, которая обычно остается за моей спиной. Правильный выбор ракурса и объекта помогли создать впечатление сплошной стены деревьев. Издалека именно так и смотрится. Никакого «фотошопа» не применялось.

Как сообщают организаторы, фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" – это масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году, а с 2016 года стал ежегодным. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России. В этом году на конкурс поступило около 110 000 снимков от 23 тысяч российских  фотографов, а также фотолюбителей из других стран.

В состав жюри фотоконкурса в 2016 году вошли: Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер и режиссер Олег Табаков, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, режиссер Тимур Бекмамбетов, скульптор, художник, член Союза художников России Даши Намдаков и другие известные фотографы и деятели культуры.

Сейчас в Москве на Гоголевском бульваре можно увидеть снимки из серии "Птицы", "Мир в наших руках", "Индустриальный пейзаж". А на Никитском бульваре – полюбоваться лучшими фотографиями рубрик "Ускользающее наследие" и "Подводный мир".

Несмотря на мороз, горожане и туристы с удовольствием останавливаются, чтобы посмотреть на фотографии.

Выставка на московских бульварах продлится до 25 февраля 2017 года.
Теги новости: фотограф, выставка
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Ваши комментарии
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Яковлева Ольга Николаевна
26 января 2017 г., 23:59
В стране березового ситца нам всем хотелось бы родиться. Природой русской насладиться. В России матушке живем ! В стране березового ситца поет безумолка синица, бежит пушистая лисица ,в озерах чистая вода. Страной березового ситца природа -матушка гордиться ,И невозможно не влюбиться
В красоты что открыты нам.
Яковлева.О.Н.
тётя Тена
26 января 2017 г., 21:40
Здорово!!!Главное - остановить взгляд в нужное время в нужном месте!!!Поздравляю!!!
Марина
26 января 2017 г., 16:34
Давайте просто поздравим автора фото с победой и не будем писать глупости и гадости!
Все комментарии (5)
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