На Чистопрудном бульваре в Москве выставили работу липецкого фотографа

Выставочные стенды украсили известные столичные бульвары.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской общественной организации "Русское географическое общество", в Москве открылась фотовыставка Русского географического общества, на которой представлены работы победителей и финалистов II Всероссийского фотоконкурса РГО "Самая красивая страна". Выставочные стенды украсили известные столичные бульвары.На Арбате демонстрируются фотографии финалистов номинаций "Самая красивая страна. Пейзаж", "Народы России", "Животные", "Юный фотограф".На Чистопрудном бульваре – работы номинаций "Заповедная Россия", "Макромир", "Черно-белая природа". Напомним, снимок липецкого фотографа Юрия Сорокина стал победителем конкурса Российского географического общества «Самая красивая страна». Фотография под названием «В стране березового ситца» признана лучшей в номинации «Черно-белая природа».Интересный и завораживающий снимок был сделан на берегу реки Воронеж в Липецкой области. На фотографии изображены исключительно березы.- Я второй год участвую в конкурсе РГО, тогда снимки вышли в финал, а сейчас — мое фото признано лучшим, - рассказал GOROD48 Юрий Сорокин. - Снимок был сделан около местечка Пады. Я специализируюсь на пейзажной фотографии, так что пришел туда на закате снимать реку. Но тут мой взгляд выхватил на берегу березовую рощу, которая обычно остается за моей спиной. Правильный выбор ракурса и объекта помогли создать впечатление сплошной стены деревьев. Издалека именно так и смотрится. Никакого «фотошопа» не применялось.Как сообщают организаторы, фотоконкурс РГО "Самая красивая страна" – это масштабный медиапроект, посвященный сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде через искусство фотографии. Впервые он состоялся в 2015 году, а с 2016 года стал ежегодным. В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие – фотографии должны быть сделаны только на территории России. В этом году на конкурс поступило около 110 000 снимков от 23 тысяч российских фотографов, а также фотолюбителей из других стран.В состав жюри фотоконкурса в 2016 году вошли: Президент Русского географического общества Сергей Шойгу, фотограф дикой природы Сергей Горшков, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, актер и режиссер Олег Табаков, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина, режиссер Тимур Бекмамбетов, скульптор, художник, член Союза художников России Даши Намдаков и другие известные фотографы и деятели культуры.Сейчас в Москве на Гоголевском бульваре можно увидеть снимки из серии "Птицы", "Мир в наших руках", "Индустриальный пейзаж". А на Никитском бульваре – полюбоваться лучшими фотографиями рубрик "Ускользающее наследие" и "Подводный мир".Несмотря на мороз, горожане и туристы с удовольствием останавливаются, чтобы посмотреть на фотографии.Выставка на московских бульварах продлится до 25 февраля 2017 года.