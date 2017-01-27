Искать:
27
Пятница, 27 января 2017 г.07:42
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

C 1 февраля меняется расписание пригородных поездов

Рекомендую
0
26 января 2017 г., 15:30
1
667
Изменить шрифт
C 1 февраля меняется расписание пригородных поездов

Это связано с производством ремонтных работ.

Как сообщает пригородная пассажирская компания «Черноземье»,  в связи с производством ремонтных работ на участке Никольское – Избердей с 1 февраля по 31 марта 2017 года изменяется расписание пригородных поездов по Липецкой, Тамбовской и Воронежской областям.
 
Пригородный поезд №6521 сообщением «Грязи-Воронежские – Мичуринск-Уральский», курсирующий  ежедневно, отправлением в 08:55, прибытием в 10:18,  будет следовать по расписанию: отправление из Грязей — 09:17 (+22 минуты), прибытие в Мичуринск-Уральский — в 10:56 (+38 минут)

Поезд №6350 сообщением «Грязи-Воронежские – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 14:17, прибытием в 16:35, увеличит стоянку на станции Дрязги — туда он прибудет в 14:48, а отправится далее а 15:17 , то есть на 28 минут позже: стоянка на станции увеличена с одной до 29 минут. На станцию «Воронеж-1» этот поезд прибудет в  17:17 (+42 минуты).  

Липчан просят быть внимательными при планировании своей поездки.
Теги новости: электричка, поезд, расписание, ремонт
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Электричка из Чаплыгина изменит расписание
Электричка из Чаплыгина изменит расписание
23.06.2016 14:51:47
960
Электричка на Елец меняет расписание
Электричка на Елец меняет расписание
19.08.2016 10:08:25
2
1505
Электричка из Грязей будет отправляться позднее
Электричка из Грязей будет отправляться позднее
20.09.2016 11:17:30
883
Электричка из Воронежа будет прибывать позже
Электричка из Воронежа будет прибывать позже
08.11.2016 09:13:48
1082
Расписание электрички изменили по просьбе липчан
Расписание электрички изменили по просьбе липчан
20.12.2016 10:38:07
1
921
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро