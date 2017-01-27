C 1 февраля меняется расписание пригородных поездов

Это связано с производством ремонтных работ.

Как сообщает пригородная пассажирская компания «Черноземье», в связи с производством ремонтных работ на участке Никольское – Избердей с 1 февраля по 31 марта 2017 года изменяется расписание пригородных поездов по Липецкой, Тамбовской и Воронежской областям.Пригородный поезд №6521 сообщением «Грязи-Воронежские – Мичуринск-Уральский», курсирующий ежедневно, отправлением в 08:55, прибытием в 10:18, будет следовать по расписанию: отправление из Грязей — 09:17 (+22 минуты), прибытие в Мичуринск-Уральский — в 10:56 (+38 минут)Поезд №6350 сообщением «Грязи-Воронежские – Воронеж-1», курсирующий ежедневно, отправлением в 14:17, прибытием в 16:35, увеличит стоянку на станции Дрязги — туда он прибудет в 14:48, а отправится далее а 15:17 , то есть на 28 минут позже: стоянка на станции увеличена с одной до 29 минут. На станцию «Воронеж-1» этот поезд прибудет в 17:17 (+42 минуты).Липчан просят быть внимательными при планировании своей поездки.