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НовостиОбщество

Директора крупной липецкой управляющей компании будут судить за мошенничество

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1
26 января 2017 г., 15:13
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Директора крупной липецкой управляющей компании будут судить за мошенничество

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Городская управляющая компания «Капитал», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, гендиректор ООО «Городская управляющая компания «Капитал», обслуживающей многоквартирные дома в Липецке, для сбора коммунальных платежей с населения создал организацию ООО «Расчетно-вычислительный центр». За два с лишним года деятельности на расчетные счета данных организаций от граждан поступило более 21 млн. рублей, однако до поставщиков ресурсов деньги не дошли. Почти половину суммы обвиняемый потратил на собственные нужды.

В ходе расследования уголовного дела проведена масштабная кропотливая работа и собрана достаточная доказательственная база, под тяжестью которой обвиняемый, отрицавший свою вину, признался в содеянном. Кроме этого, следствием приняты меры к возмещению причиненного липецким ресурсоснабжающим организациям ущерба – наложен арест на имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, а липецким поставщикам ресурсов перечислена часть похищенных денежных средств.

Материалы уголовного дела, составившего 38 томов, направлены для судебного разбирательства.

Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.
Теги новости: мошенничество
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липчанин
27 января 2017 г., 07:13
А я почитала заголовок и подумала, что это Липецкий коммунальщик
.
27 января 2017 г., 02:17
Приятная новость, редко конечно так бывает, но очень приятно.
Липчанка
26 января 2017 г., 22:20
Да их всех судить надо, наверное. Ну , Сокол точно .
Все комментарии (27)
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