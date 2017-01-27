Директора крупной липецкой управляющей компании будут судить за мошенничество

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Городская управляющая компания «Капитал», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, гендиректор ООО «Городская управляющая компания «Капитал», обслуживающей многоквартирные дома в Липецке, для сбора коммунальных платежей с населения создал организацию ООО «Расчетно-вычислительный центр». За два с лишним года деятельности на расчетные счета данных организаций от граждан поступило более 21 млн. рублей, однако до поставщиков ресурсов деньги не дошли. Почти половину суммы обвиняемый потратил на собственные нужды.В ходе расследования уголовного дела проведена масштабная кропотливая работа и собрана достаточная доказательственная база, под тяжестью которой обвиняемый, отрицавший свою вину, признался в содеянном. Кроме этого, следствием приняты меры к возмещению причиненного липецким ресурсоснабжающим организациям ущерба – наложен арест на имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, а липецким поставщикам ресурсов перечислена часть похищенных денежных средств.Материалы уголовного дела, составившего 38 томов, направлены для судебного разбирательства.Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.