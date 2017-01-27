Директора крупной липецкой управляющей компании будут судить за мошенничество

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Городская управляющая компания «Капитал», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).По версии следствия, гендиректор ООО «Городская управляющая компания «Капитал», обслуживающей многоквартирные дома в Липецке, для сбора коммунальных платежей с населения создал организацию ООО «Расчетно-вычислительный центр». За два с лишним года деятельности на расчетные счета данных организаций от граждан поступило более 21 млн. рублей, однако до поставщиков ресурсов деньги не дошли. Почти половину суммы обвиняемый потратил на собственные нужды.
В ходе расследования уголовного дела проведена масштабная кропотливая работа и собрана достаточная доказательственная база, под тяжестью которой обвиняемый, отрицавший свою вину, признался в содеянном. Кроме этого, следствием приняты меры к возмещению причиненного липецким ресурсоснабжающим организациям ущерба – наложен арест на имущество родственников обвиняемого, приобретенного на похищенные деньги, а липецким поставщикам ресурсов перечислена часть похищенных денежных средств.
Материалы уголовного дела, составившего 38 томов, направлены для судебного разбирательства.
Максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное УК РФ, до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.