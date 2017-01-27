В Липецке проведут собрание для выпускников

Собрание посвящено ЕГЭ.Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 27 января в актовом зале департамента образования администрации Липецка состоится информационно-разъяснительное собрание выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего профессионального образования «Всё решают только знания».
В рамках данного мероприятия специалистами департамента будут даны разъяснения по основным положениям Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процедуре проведения экзамена. Собрание состоится в актовом зале департамента образования администрации Липецка (ул. Космонавтов, 56-А, 1 этаж) в 17:00.
Напоминаем, что подать заявление об участии в ЕГЭ в 2017 году можно до 1 февраля включительно.