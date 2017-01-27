В Липецке проведут собрание для выпускников

Собрание посвящено ЕГЭ.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 27 января в актовом зале департамента образования администрации Липецка состоится информационно-разъяснительное собрание выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего профессионального образования «Всё решают только знания».В рамках данного мероприятия специалистами департамента будут даны разъяснения по основным положениям Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процедуре проведения экзамена. Собрание состоится в актовом зале департамента образования администрации Липецка (ул. Космонавтов, 56-А, 1 этаж) в 17:00.Напоминаем, что подать заявление об участии в ЕГЭ в 2017 году можно до 1 февраля включительно.