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НовостиОбщество

В Липецке проведут собрание для выпускников

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1
26 января 2017 г., 14:40
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В Липецке проведут собрание для выпускников

Собрание посвящено ЕГЭ.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 27 января в актовом зале департамента образования администрации  Липецка состоится информационно-разъяснительное собрание выпускников прошлых лет, обучающихся учреждений среднего профессионального образования «Всё решают только знания».

В рамках данного мероприятия специалистами департамента будут даны разъяснения по основным положениям Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, процедуре проведения экзамена. Собрание состоится в актовом зале департамента образования администрации Липецка (ул. Космонавтов, 56-А, 1 этаж) в 17:00.

Напоминаем, что подать заявление об участии в ЕГЭ в 2017 году можно до 1 февраля включительно.  
Теги новости: ЕГЭ, выпускник
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