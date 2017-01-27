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НовостиКультура

Липчане поделились фотографиями со съёмок блокбастера Фёдора Бондарчука

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4
26 января 2017 г., 14:35
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Липчане поделились фотографиями со съёмок блокбастера Фёдора Бондарчука

Фильм, эпизоды которого снимали в Липецком авиацентре, вышел в прокат сегодня.

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В день официальной премьеры картины «Притяжение» Фёдора Бондарчука липчане поделились фотографиями со съемок эпизодов этого фильма.

- Эти фотографии были сделаны в комнате высотного оборудования и специального снаряжения Липецкого авиацентра, - рассказали авторы снимков.

Как рассказал о фильме сам режиссёр в интервью одному из федеральных СМИ, по сценарию картины «над Москвой летит неопознанный объект. В это время из Липецка поднимается эскадрилья истребителей, намереваясь сбить НЛО. В результате тарелка падает на Москву.. .»

То есть Липецк выбрали для съемок совсем на случайно. Попасть на военные объекты Фёдору Бондурчуку помогло Министерство обороны и лично Сергей Шойгу.  Помимо Липецкого авиацентра, съёмки также проходили в Генштабе и на палубе авианосца «Адмирал Кузнецов».

Напомним, отдельные эпизоды фильма снимали в Липецком авиацентре 29 октября 2015 года: в наш город из Москвы приезжала съёмочная группа в составе 18 человек. Правда, самого Фёдора Бондарчука не было. В съёмках принимали  участие и липецкие лётчики и техники.

Интересно и то, что о Липецком авиацентре теперь узнают зрители более чем в 40 странах мира: права на прокат фильма уже продали даже в Японию, Великобританию, Корею.
Теги новости: Притяжение, кино, Липецкий авиацентр, Фёдор Бондарчук
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гость
27 января 2017 г., 07:32
Пипл все схавает
Надо что то делать...
26 января 2017 г., 20:07
Люди!!!! Надо создать петицию,что бы Бондарчук вообще перестал снимать фильмы или исключительно за свои деньги!!! Нет г...в кинотеатрах!!!
ВАНЬКА
26 января 2017 г., 19:30
СМОТРЕТЬ ПРОТИВНО,СНИМАЮТ ДЛЯ ДЕБИЛОВ, НЕ МОЖЕТЕ ТОГДА НЕ БЕРИТЕСЬ, ПОНЯТНО ЧТО ГОСЗАКАЗ НАДО МИЛЛИАРДЫ ИЗРАСХОДОВАТЬ ВОТ ОТ СЮДА И ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, РЕЖИССЁРАМ УМЕЮЩИМ СНИМАТЬ ДОБРОТНОЕ КИНО ДЕНЕГ ДАЮТ МИЗЕРНО МАЛО А ЭТИМ БОНДАРЧУКАМ ОТВАЛИВАЮТ СКОЛЬКО ЗАХОЧЕТ!
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