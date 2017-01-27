Липчане поделились фотографиями со съёмок блокбастера Фёдора Бондарчука

Фильм, эпизоды которого снимали в Липецком авиацентре, вышел в прокат сегодня.
- Эти фотографии были сделаны в комнате высотного оборудования и специального снаряжения Липецкого авиацентра, - рассказали авторы снимков.
Как рассказал о фильме сам режиссёр в интервью одному из федеральных СМИ, по сценарию картины «над Москвой летит неопознанный объект. В это время из Липецка поднимается эскадрилья истребителей, намереваясь сбить НЛО. В результате тарелка падает на Москву.. .»
То есть Липецк выбрали для съемок совсем на случайно. Попасть на военные объекты Фёдору Бондурчуку помогло Министерство обороны и лично Сергей Шойгу. Помимо Липецкого авиацентра, съёмки также проходили в Генштабе и на палубе авианосца «Адмирал Кузнецов».
Напомним, отдельные эпизоды фильма снимали в Липецком авиацентре 29 октября 2015 года: в наш город из Москвы приезжала съёмочная группа в составе 18 человек. Правда, самого Фёдора Бондарчука не было. В съёмках принимали участие и липецкие лётчики и техники.
Интересно и то, что о Липецком авиацентре теперь узнают зрители более чем в 40 странах мира: права на прокат фильма уже продали даже в Японию, Великобританию, Корею.