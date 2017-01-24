Искать:
24
Вторник, 24 января 2017 г.02:21
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиСпорт

Липецкие девчата отлично освоили дзюдо

Рекомендую
0
24 января 2017 г., 00:00
182
Изменить шрифт
Липецкие девчата отлично освоили дзюдо
Фото https://commons.wikimedia.org

Что они и продемонстрировали в международном турнире.

Две медали высшей пробы завоевали воспитанники областной комплексной ДЮСШОР в Старом Осколе Белгородской области в международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Что характерно, награды завоевали представительницы прекрасной половины. Дарья Попова в весовой категории до 48 кг стала сильнейшей, выиграв у соперниц 4 схватки.

Екатерине  Холодяевой для победы  в весовой категории 52 кг хватило трёх побед.  

Обоих спортсменок подготовил молодой, но уже известный тренер Вячеслав Лупоносов.

Соревнования в Старом Осколе были посвящены 74-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Турнир был отнюдь не рядовым – на татами выходили около 600 спортсменов из 64 клубов и десятка стран, в основном бывшего СССР.

Теги новости: Дзюдо.
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Первокурсница из Липецка завоевала «серебро» в Кубке Европы по дзюдо
Первокурсница из Липецка завоевала «серебро» в Кубке Европы по дзюдо
11.05.2016 10:01:11
2
1803
Чемпионат вооруженных сил России по дзюдо выиграли липецкие … девушки
Чемпионат вооруженных сил России по дзюдо выиграли липецкие … девушки
06.06.2016 14:55:05
1360
Липчанка пробилась в сборную Росси по дзюдо
Липчанка пробилась в сборную Росси по дзюдо
10.11.2016 12:52:04
5
1466
Елецкий Валера показал в США, что такое русский богатырь
Елецкий Валера показал в США, что такое русский богатырь
24.11.2016 22:14:29
4
2445
Елецкий дзюдоист победил пятерых соперников
Елецкий дзюдоист победил пятерых соперников
30.11.2016 06:25:30
4
919
Ваши комментарии
Добавить комментарий
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро