Липецкие девчата отлично освоили дзюдо

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Что они и продемонстрировали в международном турнире.

Две медали высшей пробы завоевали воспитанники областной комплексной ДЮСШОР в Старом Осколе Белгородской области в международном турнире по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Что характерно, награды завоевали представительницы прекрасной половины. Дарья Попова в весовой категории до 48 кг стала сильнейшей, выиграв у соперниц 4 схватки.

Екатерине Холодяевой для победы в весовой категории 52 кг хватило трёх побед.

Обоих спортсменок подготовил молодой, но уже известный тренер Вячеслав Лупоносов.

Соревнования в Старом Осколе были посвящены 74-й годовщине освобождения города от нацистских захватчиков во время Великой Отечественной войны. Турнир был отнюдь не рядовым – на татами выходили около 600 спортсменов из 64 клубов и десятка стран, в основном бывшего СССР.