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НовостиПроисшествия

Липчанин на «Мерседес Аксор» стал участником тройного ДТП в Казани

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23 января 2017 г., 23:38
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Липчанин на «Мерседес Аксор» стал участником тройного ДТП в Казани

Девушка сбила на машине водителя. устанавливающего аварийный знак и врезалась в липецкого водителя.

Как сообщает ГИБДД Казани, на проспекте Победы столицы Республики, 24-летняя девушка на "Мерседесе" совершила наезд на 20-летнего водителя ВАЗа", который вышел выставлять аварийный знак у своей сломанной машины. 

Сбив молодого человека, дама врезалась в его "ВАЗ", который отбросило на ехавший "Мерседес Аксор" под управлением 55-летнего жителя Липецкой области. Липчанин не пострадал, а вот парень их "Жигулей" и его пассажир, и девушка устроившая ДТП, попали в больницу.


Теги новости: дтп
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