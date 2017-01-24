Липчанин на «Мерседес Аксор» стал участником тройного ДТП в Казани

Девушка сбила на машине водителя. устанавливающего аварийный знак и врезалась в липецкого водителя.

Как сообщает ГИБДД Казани, на проспекте Победы столицы Республики, 24-летняя девушка на "Мерседесе" совершила наезд на 20-летнего водителя ВАЗа", который вышел выставлять аварийный знак у своей сломанной машины.Сбив молодого человека, дама врезалась в его "ВАЗ", который отбросило на ехавший "Мерседес Аксор" под управлением 55-летнего жителя Липецкой области. Липчанин не пострадал, а вот парень их "Жигулей" и его пассажир, и девушка устроившая ДТП, попали в больницу.