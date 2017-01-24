«Липчанка» в Воронеже познала, что такое горечь поражения

Наши баскетболистки проиграли впервые.

Баскетбольная «Липчанка» потерпела первые поражения в своей истории.

В Воронеж на заключительные матчи первого круга женская команда из Липецка поехала со стопроцентным результатом – 6 побед в 6 матчах, но всему когда-то приходит конец. В первом матче с местным «Созвездием» липчанки не сумели оказать хозяйкам достойного сопротивления и проиграли с серьезным отставанием – 47:81. Самой результативной в нашей команде стала Анна Пронина, набравшая 17 очков.

Во второй день матч получился более упорным. Липчанки выходили вперед в счете, но местные судьи к концу матча оставили нашу команду без трех ключевых игроков, удаленных за пять персональных замечаний. Речь о Прониной, Татьяне Архиповой и играющем тренере Татьяне Шараповой.

И все равно на последних секундах наша команда была впереди с разницей в одно очко. Баскетболистки «Созвездия» получили право на два штрафных броска, от точности которых зависела судьба поединка. К нашему сожалению, баскетболистка хозяев реализовала обе попытки и принесла победу своей команде – 53:52.

У липчанок Пронина вновь набрала 17 очков, Архипова – 12, Шарапова – 10, Юлия Гринчевская – 9.

Несмотря на поражения к промежуточному финишу первенства ЦФО, «Липчанка» подошла в роли лидера турнира.

Вторую половину соревнований подопечный Татьяны Шараповой начнут 4-5 февраля в Курске против местной «СШОР-Динамо».