«Липчанка» в Воронеже познала, что такое горечь поражения

Наши баскетболистки проиграли впервые.
Баскетбольная «Липчанка» потерпела первые поражения в своей истории.
В Воронеж на заключительные матчи первого круга женская команда из Липецка поехала со стопроцентным результатом – 6 побед в 6 матчах, но всему когда-то приходит конец. В первом матче с местным «Созвездием» липчанки не сумели оказать хозяйкам достойного сопротивления и проиграли с серьезным отставанием – 47:81. Самой результативной в нашей команде стала Анна Пронина, набравшая 17 очков.
Во второй день матч получился более упорным. Липчанки выходили вперед в счете, но местные судьи к концу матча оставили нашу команду без трех ключевых игроков, удаленных за пять персональных замечаний. Речь о Прониной, Татьяне Архиповой и играющем тренере Татьяне Шараповой.
И все равно на последних секундах наша команда была впереди с разницей в одно очко. Баскетболистки «Созвездия» получили право на два штрафных броска, от точности которых зависела судьба поединка. К нашему сожалению, баскетболистка хозяев реализовала обе попытки и принесла победу своей команде – 53:52.
У липчанок Пронина вновь набрала 17 очков, Архипова – 12, Шарапова – 10, Юлия Гринчевская – 9.
Несмотря на поражения к промежуточному финишу первенства ЦФО, «Липчанка» подошла в роли лидера турнира.
Вторую половину соревнований подопечный Татьяны Шараповой начнут 4-5 февраля в Курске против местной «СШОР-Динамо».Положение команд
|
М
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
Р-М
|
О
|
1
|
Липчанка
|
8
|
6
|
2
|
532-475
|
14
|
2
|
Созвездие
|
6
|
5
|
1
|
395-354
|
11
|
3
|
СДЮСШОР № 5-Технолог
|
6
|
2
|
4
|
405-412
|
8
|
4
|
Энергия-СДЮШОР № 4
|
6
|
2
|
4
|
339-356
|
8
|
5
|
СШОР-Динамо
|
6
|
1
|
5
|
306-380
|
7