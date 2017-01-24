В Липецке пройдут переобучение курские летчики

Летчики истребительного авиаполка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, в Липецком центр подготовки и переучивания летного состава освоят истребители Су-30СМ.В ходе двухмесячной переподготовки, офицеры изучат тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи пройдут специализированный курс на наземных тренажерах, выполнят полеты.
До конца текущего года в ЗВО поступит три звена многоцелевых истребителей Су-30СМ, которые войдут в состав смешанной авиационной дивизии, сообщает "Авиапорт".