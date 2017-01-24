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НовостиОбщество

В Липецке пройдут переобучение курские летчики

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0
23 января 2017 г., 23:04
248
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В Липецке пройдут переобучение курские летчики
Фото: belrynok.by

Летчики истребительного авиаполка Западного военного округа, дислоцированного в Курской области, в Липецком центр подготовки и переучивания летного состава освоят истребители Су-30СМ.

В ходе двухмесячной переподготовки, офицеры изучат тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи пройдут специализированный курс на наземных тренажерах, выполнят полеты. 

До конца текущего года в ЗВО поступит три звена многоцелевых истребителей Су-30СМ, которые войдут в состав смешанной авиационной дивизии, сообщает "Авиапорт".
Теги новости: Су, авиацентр
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