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НовостиСпорт

Липецкого борца Никиту Шкарина засудили в столице (ВИДЕО)

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23 января 2017 г., 19:38
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Липецкого борца Никиту Шкарина засудили в столице (ВИДЕО)

Проигрыш липчанина хорватскому борцу стал самым «темным» пятном турнира памяти Ивана Поддубного.

Липецкий борец Никита Шкарин не сумел подняться на пьедестал почета в Москве на международном Гран-при, посвященном памяти легендарного борца Ивана Поддубного.

22-летний липчанин выступал в супертяжелой весовой категории до 130 кг и был вынужден покинуть турнир на стадии квалификации после первой же схватки со Стефаном Лавричем из Хорватии, причем поражение Никиты стало одним из самых скандальных моментов турнира.

После первого периода наш земляк вел в счете – 4:2. Затем позволил сопернику набрать один бал, а затем, произошла странная ситуация. Никита повалил соперника на спину, но судьи не только никак не оценили действие Шкарина, а дали два балла…. его сопернику. Не исключено, что на работу арбитров повлиял представитель международной организации «United World Wrestling» («Объединенный мир борьбы»), оказавшийся … хорватом.

Встреча продолжилась, но Шкарин так и не смог прийти в себя, позволил сопернику добыть еще один балл и в итоге уступил – 4:6. Объявления победителя прошло под возмущенные крики зрителей. А расстроенный Шкарин с трудом заставил себя пожать руку победителю.

Обидчик липчанина в следующем поединке 1/8 финала ничего не смог поделать с другим россиянином Виталием Щуром, уступив ему – 1:9.

Победителем турнира стал «бронзовый» призер Олимпиады-2016 Сергей Семенов. В финале взявший верх над Борисом Вайнштейном- 2:1. Третье место поделили еще один россиянин Алексей Гришин и китаец Лю Дели. 

Теги новости: Греко-римская борьба, Никита Шкприн.
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Аноним
23 января 2017 г., 23:46
Все верно,хорват действие делал,только оценка 1 балл должна быть,а не 2!А Шкарину центр держать то надо,глупые ошибки!
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