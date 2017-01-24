Липецк присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»

Уже состоялся урок "Заповедные острова. Сохраняя будущее".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в экологическом центре "ЭкоСфера" состоялся урок "Заповедные острова. Сохраняя будущее".Ребята посмотрели фильмы о заповедниках и их охране, презентацию, подготовленную организаторами Всероссийского заповедного урока. Затем представители центра "ЭкоСфера" рассказали о расположенных в нашей области особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального (заповедник "Галичья гора") и регионального значения (ООПТ "Нижний парк" и "Верхний парк"). Прослушав информацию о Галичьей горе, а также о Воронежском заповеднике, юные экологи отправились в компьютерный класс, где создали анимационные открытки.Проект «Всероссийский заповедный урок» реализуется ЭкоЦентром «Заповедники» в рамках программы "Движение друзей заповедных островов" при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ "Мосприрода", АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России. Идею реализации урока поддержали Российское движение школьников, Русское географическое общество и экологическое Движение «ЭКА».Проведение Всероссийского Заповедного урока в период с 11 по 28 февраля 2017 года станет, как считают организаторы, стартом мероприятий, посвященных 100-летию заповедной системы. Желающие присоединиться к проекту могут пройти регистрацию на сайте https://заповедный урок.рф и получить доступ к Всероссийскому заповедному уроку, а также к материалам региональных заповедных уроков, которые будут загружать заповедные территории по всей стране. Материалы содержат презентации для уроков, методическое описание, наглядные, игровые пособия, ролики, мультфильмы и пр.