В Липецке стартовал "Учитель года-2017"

Первое испытание - "Интернет-ресурс".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сегодня стартовал заочный этап городского профессионального конкурса "Учитель года - 2017".Для девяти учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и четверых студентов Липецкого государственного педагогического университета начались конкурсные испытания. Первое - "Интернет-ресурс".Цель этого этапа конкурса - демонстрация использования информационно- коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.На суд жюри конкурсанты вынесли разработанные ими личный сайт (страницу, блог сайта образовательной организации). Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. Максимальное количество баллов – 35.В январе состоится встреча конкурсантов с членами жюри. И далее начнется очный этап конкурса, финал которого состоится в феврале 2017 года.