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НовостиОбщество

В Липецке стартовал "Учитель года-2017"

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23 января 2017 г., 18:35
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В Липецке стартовал "Учитель года-2017"

Первое испытание - "Интернет-ресурс".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, сегодня стартовал заочный этап городского профессионального конкурса "Учитель года - 2017".

Для девяти учителей муниципальных общеобразовательных учреждений и четверых студентов Липецкого государственного педагогического университета начались конкурсные испытания. Первое - "Интернет-ресурс".

Цель этого этапа конкурса - демонстрация использования информационно- коммуникационных технологий как ресурса повышения качества профессиональной деятельности педагога.

На суд жюри конкурсанты вынесли разработанные ими личный сайт (страницу, блог сайта образовательной организации). Критерии оценки конкурсного задания: информационная насыщенность, эффективность обратной связи, актуальность информации, оригинальность и адекватность дизайна. Максимальное количество баллов – 35.

В январе состоится встреча конкурсантов с членами жюри. И далее начнется очный этап конкурса, финал которого состоится в феврале 2017 года.
Теги новости: учитель года, учитель
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Wax
23 января 2017 г., 22:27
Бобедит не лучший а нужный!
аршгд
23 января 2017 г., 21:56
Не важно умеет ли учить , главное страничка в тырнете , через которую проще следить за учениками и учителями, и умение лизать вышестоящим членам из ,,образования,, . Остальное не требуется, кроме разве родственных связей....
УЛАСЕВИЧ
23 января 2017 г., 20:09
ПРО КАКОЕ?
Все комментарии (5)
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