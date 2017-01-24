Во флотилии «Копья» появится седьмое судно

На верфи в Ельце заложен 18-метровый морской корабль.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, реконструкторы военно-исторического клуба «Копье» приступили к реализации очередного масштабного проекта. На верфи в Ельце заложен 18-метровый морской корабль. Ширина - 3 метра. Судно способно взять на борт до 40 человек. Это будет самая большая реплика корабля эпохи раннего средневековья в России. Подобные суда до этого строились только за рубежом.Прототипом служит археологическая находка в Дании. В 1962 году в гавани Роскильде были обнаружены несколько затопленных кораблей. Ими викинги преградили путь вражескому флоту.Судна ученые подняли на сушу и на их базе создали музей. Размеры одного из них - Скульделев-5 - и легли в основу корабля, заложенного в Ельце.На киль судна пошел 80-летний дуб, подаренный «Копью» сотрудниками археологического парка «Аргамач-Пальна». Деревья такого размера в нынешнее время большая редкость.Строить корабль будут реконструкторы со всей России. Первую смену в несколько дней отработала команда молодых людей из Москвы. После них в Елец приехали люди из других городов. Процесс небыстрый, но корабелы не торопятся. Строительство ведется за счет собственных средств клуба «Копье». На корабле реконструкторы намереваются осуществить ряд походов - по Балтийскому и Черному морям.Корабль станет седьмым судном во флотилии «Копья».C 2008 года реконструкторы построили килевые лодки «Сварог», «Святовит», «Блоха», «Семаргл» и плоскодонки «Плотва» и «Язь». Добавим, что общий километраж походов клуба "Копьё" составляет более пяти тысяч километров.