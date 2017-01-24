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НовостиПроисшествия

Работница почты из Чаплыгина попала в жернова силовиков

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23 января 2017 г., 18:22
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Работница почты из Чаплыгина попала в жернова силовиков
Фото news.mail.ru

Более сотни протоколов составлено против почтальонов в прошлом году.

Начальник Чаплыгинского почтамта не подозревала, что решение районного суда в отношении совершенно другого человека повлечет и ее ответственность.

Как сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области, мировой судья Чаплыгинского судебного участка вынес решение в отношении гражданки К. При этом резолютивная часть должна была быть направлена ответчице письмом с пометкой «судебное».

Однако впоследствии уведомление о  доставке судебного извещения или невозможности его доставки адресату судом получено не было, что является нарушением закона.

- Старшим судебным приставом Чаплыгинского района было возбуждено административное производство. Начальник почтового  отделения вину свою признала, и ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

В УФССП по Липецкой области отметили, что в 2016 году в отношении сотрудников почтовых служб за аналогичные нарушения было составлено 132 протокола, виновные понесли наказание.

Теги новости: Почта, штраф, приставы.
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