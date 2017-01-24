Липчан предупреждают о небезопасных велосипедах и одежде

Претензии вызвал целый список товаров для детей.

Как сообщает Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области со ссылкой на информацию Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, выявлены факты несоответствия требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».Липчан предупреждают о небезопасных велосипедах для детей дошкольного возраста торговой марки Kelt Junior моделей: VCT16 (с диаметром колес 16), VCT18 (с диаметром колес 18), VCT20 с диаметром колес 20); велосипедах для младших школьников и подростков торговой марки Kelt Junior модель VCT20 (с диаметром колес 20). Страна-изготовитель указанных велосипедов для детей и подростков Россия, ООО «ВЕЛОСИТИ».Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю безопасности (защитное устройство, установленное на велосипедах, частично закрывает наружную поверхность касания цепи с ведущей звездочкой).также не прошла проверку одежда детская:брюки (джинсы) для мальчиков торговой марки «MERKIATO», артикул В-2468, размер 23 (140) (школьная группа), состав сырья по маркировке: хлопок – 100%, производитель «BEIJING COSTUME CO. LTD», Китай. Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю безопасности «воздухопроницаемость» (показатель составил 15 при норме 50)Небезопасным посчитали и платье для девочек, артикул 27821, состав по маркировке: хлопок 50 %, полиэстер 50 %, размер 28, 30 (дошкольная группа), производитель ООО «ТехноТкань» г. Бишкек, Кыргызская Республика. Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасно­сти продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю без­опасности «гигроскопичность» (платья для девочек).Предупреждают и о комбинезонах детских для детей ясельного возраста, модель 64068_ВОМ, производитель ООО «ППО «Орбита» г. Кострома, Рос­сийская Федерация.Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасно­сти продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю без­опасности – «гигроскопичность» подкладки (показатель составил 1,4 % при норме не менее 6%), полуботинках для ясельного возраста и мало детские с маркировкой «MA FASHION HOLDING OU», артикул 200345, Эстония (производитель Китай). Продукция не соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 «О безопасно­сти продукции, предназначенной для детей и подростков» по показателю без­опасности (применены недопустимые подкладка из текстильных материалов с вложением химических волокон более 20 % и вкладная стелька из ненату­ральной кожи (композиционный материал, образованный соединением нату­ральной кожи с искусственными и/или синтетическими материалами), что не допускается для детей ясельного возраста и мало детской обуви).В случае выявления продукции информацию нужно напра­вить в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области для принятия соответствующих мер (по факсу: 27-73-43)