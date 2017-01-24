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НовостиСпорт

Юрий Чепец не выступал сам, но его ученики оказались достойны учителя (ФОТО)

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2
23 января 2017 г., 17:12
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Юрий Чепец не выступал сам, но его ученики оказались достойны учителя (ФОТО)

Более десяти первых мест, два рекорда России – результаты липецких силачей в Кубке России.

Сборная Липецкой области под предводительском легендарного Юрия Чепца произвела фурор в Воронеже, второй год подряд став лучшей командой Кубка России по пауэрлифтингу (версия WPA/AWPA).

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Все 12 принимавших участие в соревнованиях наших земляков заняли первые места, а двое при этом выполнили нормативы мастеров спорта международного класса, три человека показали результаты мастеров спорта.

Липчане побеждали в различных возрастных категориях. Так, среди спортсменов 13-15 лет не нашлось равных липчанам Дмитрию Юршину (до 60 кг) и Ивану Мещерякову (до 67,5 кг). Иван при этом сумел в жиме лежа справиться со штангой в полтора раза тяжелее себя – 117,5 кг, в юном возрасте показав результат кандидата в мастера спорта России.

Абсолютным чемпионом среди юношей 16-17 лет стал наш Артём Колупанов, выступавший в весе до 75 кг. Он пожал штангу в 140 кг, выполнив норматив мастера спорта.

Алексей Даниловчкин стал лучшим среди юниоров в категории до 100 кг, показав в жиме 170 кг, что соответствует званию мастера спорта

Отличились и ветераны: Владимир Зайцев (45-49 лет) пожал 160 кг, а также стал лучшим в «Народном жиме лежа», подняв штангу в 97,5 кг 25 раз! Андрей Голубев в весовой категории до 110 кг стал лучшим среди мастеров 50-54 года успешно справившись в жиме лёжа со штангой 157,5 кг.

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Все перечисленные выше спортсмены являются воспитанниками обладателя двухсот мировых рекордов знаменитого липецкого силача Юрия Чепца.

Воспитанники другого тренера, а по совместительству еще и президента областной федерации пауэрлифтинга Дениса Григорьева тоже не ударили в грязь лицом.

Ольга Лазуренко в открытой возрастной группе справилась в жиме лёжа со штангой в 115 кг что позволило ей выполнить норматив "Элита России" ,установить рекорд России в весовой категории до 60 кг и стать абсолютной чемпионкой среди женщин.

Валерий Смольянинов в весовой категории до 82,5 кг в «Народном жиме» выжал поднял штангу в 77,5 кг 34 раза, выполнив норматив "Мастер спорта международного класса".

Николай Косенков стал лучшим становой тяге, потянув при собственном весе 75 кг штангу весом 225 кг (мастерский норматив).

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Елена Макарова стала лучшей в жиме лёжа среди женщин возрастной группы 50-54 года справившись со штангой в 52,5 кг.

Выступающий в экипировочном дивизионе Александр Барабанщиков стал лучшим в весовой категории до 100 кг выжав 180 кг (КМС).

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Сам Денис Григорьев тоже вышел на помост в весовой категории до 110 кг в экипировочном жиме лёжа справился со штангой в 250 кг что позволило ему выполнить норматив "Мастер спорта международного класса" и установить новый рекорд России.

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Теги новости: Пауэрлитинг, Юрий Чепец, Денис Григорьев.
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Игорь
23 января 2017 г., 22:15
При чем здесь Единорос ?Политидиотизм отключи . Молодцы мужики , радуемся и гордимся .
Александр
23 января 2017 г., 18:03
Чепец мужик хороший, но Единорос
Все комментарии (2)
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