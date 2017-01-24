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НовостиОбщество

Липецкий магазин предлагал широкий ассортимент… просроченной продукции

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0
23 января 2017 г., 16:43
4
1650
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Липецкий магазин предлагал широкий ассортимент… просроченной продукции
Фото http://liptorg-cp.ru/

Магазины штрафуют, а им хоть бы что?

В выходной воскресный день сотрудники Агентства содействия развитию торговой деятельности проверили деятельность пяти липецких магазинов.

Превышение максимального уровня допустимых цен зафиксировано в каждой (!) торговой точке. Но особенно отличился магазин на улице Прудной (район Сырского рудника).

Помимо высоких цен здесь выявили и более серьезные проблемы. Несмотря на истекший строк годности, на прилавках лежали блинчики с творогом, палочки куриные, компот ассорти

- Материалы информационно аналитического наблюдения направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования. – сообщили в агентстве.

Теги новости: Продукты, качество, проверки.
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Рашпиль
23 января 2017 г., 17:35
Когда услышите, что пора наводить в стране порядок, вспомните эту немецкую пословицу:
«Лестницу метут сверху, а не снизу».
Вася Пупкин
23 января 2017 г., 17:09
Магазины штрафуют, а им хоть бы что?

Так их же Гуля-й-поле привел!
Штраф в 1 000 при наваре 10 000 000 - это поощрение!
Я.
23 января 2017 г., 17:01
Компот ассорти?? или всеже КомпоСт ассорти??
Все комментарии (4)
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