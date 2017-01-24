Липецкий магазин предлагал широкий ассортимент… просроченной продукции

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Магазины штрафуют, а им хоть бы что?

В выходной воскресный день сотрудники Агентства содействия развитию торговой деятельности проверили деятельность пяти липецких магазинов.

Превышение максимального уровня допустимых цен зафиксировано в каждой (!) торговой точке. Но особенно отличился магазин на улице Прудной (район Сырского рудника).

Помимо высоких цен здесь выявили и более серьезные проблемы. Несмотря на истекший строк годности, на прилавках лежали блинчики с творогом, палочки куриные, компот ассорти

- Материалы информационно аналитического наблюдения направлены в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования. – сообщили в агентстве.