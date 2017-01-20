Липецкие магазины словно соревнуются, кто завысит цены на продукты сильнее?

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Слишком дорого продают рыбу, кур, рис. помидоры...

В итоге в трех из них были выявлены факты завышения цен на социально значимые продукты.

В магазине в Новой Деревне к таковым относились: рыба скумбрия мороженая – на 17,00 руб./кг (максимальный уровень цен 165,00 руб./кг); рис шлифованный круглозерный – 48,00 руб./кг (максимальный уровень цен 46,00 руб./кг); пшено шлифованное – 32,00 руб./кг (максимальный уровень цен 29,00 руб./кг); капуста белокочанная свежая – 20,00 руб./кг (максимальный уровень цен 16,90 руб./кг); мука пшеничная в/с «Лимак» – 60,00 руб./кг (максимальный уровень цен 56,30 руб./2кг).

В магазине в селе Сухая Лубна по слишком высоким ценам продавали следующие продукты: рыба скумбрия мороженая – на 11,00 руб./кг (максимальный уровень цен 165,00 руб./кг); рыба минтай мороженый – на 4,10 руб./кг (максимальный уровень цен 154,90 руб./кг); сыр «Российский» – 562,00 руб./кг (максимальный уровень цен 415,00 руб./кг); помидоры свежие – 145,00 руб./кг (максимальный уровень цен 116,90 руб./кг).

В Копцевых Хуторах завышали цены на ряд продуктов. Это куры замороженные местного производства на 12,60 руб./кг (максимальный уровень цен 135,90 руб./кг), масло подсолнечное рафинированное – 88,11руб./л (максимальный уровень цен 82,00 руб./л), помидоры свежие – 145,00 руб./кг (максимальный уровень цен 116,90 руб./кг), лук репчатый на 3,00 руб./кг (максимальный уровень цен 17,90 руб./кг).

Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководители вышеуказанных организаций приглашены в Агентство.