Искать:
20
Пятница, 20 января 2017 г.02:02
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Липецкие магазины словно соревнуются, кто завысит цены на продукты сильнее?

Рекомендую
0
19 января 2017 г., 18:58
10
1063
Изменить шрифт
Липецкие магазины словно соревнуются, кто завысит цены на продукты сильнее?
Фото http://el-ab.ru

Слишком дорого продают рыбу, кур, рис. помидоры...

В итоге в трех из них были выявлены факты завышения цен на социально значимые продукты.

В магазине в Новой Деревне к таковым относились: рыба скумбрия мороженая  – на 17,00 руб./кг (максимальный уровень цен 165,00 руб./кг); рис шлифованный круглозерный – 48,00 руб./кг (максимальный уровень цен 46,00 руб./кг); пшено шлифованное – 32,00 руб./кг (максимальный уровень цен 29,00 руб./кг); капуста белокочанная свежая – 20,00 руб./кг (максимальный уровень цен 16,90 руб./кг); мука пшеничная в/с «Лимак» – 60,00 руб./кг (максимальный уровень цен 56,30 руб./2кг).

В магазине в селе Сухая Лубна по слишком высоким ценам продавали следующие продукты: рыба скумбрия мороженая  – на 11,00 руб./кг (максимальный уровень цен 165,00 руб./кг); рыба минтай мороженый  – на 4,10 руб./кг (максимальный уровень цен 154,90 руб./кг); сыр «Российский» – 562,00 руб./кг (максимальный уровень цен 415,00 руб./кг); помидоры свежие – 145,00 руб./кг (максимальный уровень цен 116,90 руб./кг).

В Копцевых Хуторах завышали цены на ряд продуктов. Это куры замороженные местного производства на 12,60 руб./кг (максимальный уровень цен 135,90 руб./кг), масло подсолнечное рафинированное – 88,11руб./л (максимальный уровень цен 82,00 руб./л), помидоры свежие – 145,00 руб./кг (максимальный уровень цен 116,90 руб./кг), лук репчатый  на 3,00 руб./кг (максимальный уровень цен 17,90 руб./кг).

Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен руководители вышеуказанных организаций приглашены в Агентство.

Теги новости: Цены
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

В Липецке открывают "горячую линию", по которой можно будет сообщить о высоких ценах на лекарства
В Липецке открывают "горячую линию", по которой можно будет сообщить о высоких ценах на лекарства
18.01.2017 11:01:21
3
559
Конец января выдастся богатым на областные ярмарки
Конец января выдастся богатым на областные ярмарки
18.01.2017 17:05:01
10
1526
Предпринимателей вновь заставили снизить цены в продуктовых магазинах
Предпринимателей вновь заставили снизить цены в продуктовых магазинах
18.01.2017 18:09:21
5
967
Представителей торговых сетей призвали ограничить наценки на продукты
Представителей торговых сетей призвали ограничить наценки на продукты
18.01.2017 18:39:10
20
1864
По рейтингу цен на наиболее востребованные продукты Липецкая область - первая в ЦФО
По рейтингу цен на наиболее востребованные продукты Липецкая область - первая в ЦФО
19.01.2017 12:10:41
12
1039
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Алес Пипецкий
20 января 2017 г., 00:27
За продуктами питания уследить не могут, зато за каждой проданной бутылкой водки в Липецкой области скоро будут тщательно следить.
Самый дорогой город России
19 января 2017 г., 22:51
У нас тут всё особенное.
и завышают и обвешивают постоянно
19 января 2017 г., 21:47
мы давно в магазинах не покупаем липецкие продукты. Воронежские, Курские, Тамбовские всегда дешевле и качество не хуже.
А липецкие цены - обдираловка.
Все комментарии (10)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро