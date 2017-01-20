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НовостиОбщество

Чин освящения воды прошел в сокольской больнице

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0
19 января 2017 г., 17:41
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Чин освящения воды прошел в сокольской больнице
Фото: blagochinie48.ru

В праздник Крещения Господня, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана села Желтые Пески протоиерей Дионисий Щербаков совершил чин великого освящения воды в городской больнице «Свободный сокол».

"По завершении чина великого освящения воды отец Дионисий обратился к православным с пастырским словом.

- Праздник Крещения Господня напоминает всем нам о таинстве нашего собственного крещения, призывая принять это таинство не как обряд, а как великую тайну нашего спасения, – подчеркнул священник. - Вместе с крещением мы должны облечься во Христа, возлюбив Его всем сердцем, следовать за Спасителем, исполняя Его заповеди. Крещенская вода – это великая святыня, данная нам Господом для укрепления души и тела».

По завершении проповеди отец Дионисий окропил всех святой крещенской водой и пожелал пациентам и медицинским работникам духовного и телесного здравия", сообщает сайт Первого Липецкого благочиния.

Теги новости: Крещение,
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САНЯ
20 января 2017 г., 00:04
денег на лекарства нет, теперь будут водичкой лечить. здорово придумали.
гость
19 января 2017 г., 23:26
типа продизенфицировал,
дебил ты
типа продизенфицировал
19 января 2017 г., 20:55
протоеврей поссал в купель
Все комментарии (4)
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