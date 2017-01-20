Чин освящения воды прошел в сокольской больнице

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В праздник Крещения Господня, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана села Желтые Пески протоиерей Дионисий Щербаков совершил чин великого освящения воды в городской больнице «Свободный сокол».

"По завершении чина великого освящения воды отец Дионисий обратился к православным с пастырским словом.- Праздник Крещения Господня напоминает всем нам о таинстве нашего собственного крещения, призывая принять это таинство не как обряд, а как великую тайну нашего спасения, – подчеркнул священник. - Вместе с крещением мы должны облечься во Христа, возлюбив Его всем сердцем, следовать за Спасителем, исполняя Его заповеди. Крещенская вода – это великая святыня, данная нам Господом для укрепления души и тела».

По завершении проповеди отец Дионисий окропил всех святой крещенской водой и пожелал пациентам и медицинским работникам духовного и телесного здравия", сообщает сайт Первого Липецкого благочиния.