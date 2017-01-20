Автоинспекторы выдали главному смотрителю Липецка 34 предписания об очистке дорог от снега

Сотрудники УГИБДД по Липецкой области регулярно проводят обследования улично-дорожной сети, в том числе осуществляют совместные выездные проверки с органами прокуратуры. В результате были выявлены недостатки в содержании улиц и дорог.

Основным из них стало формирование снежных валов в зоне пешеходных переходов, что создает дополнительный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на проезжей части образовались снежные отложения, превышающие предельно допустимые нормы, что привело к затруднению движения и транспорта, и пешеходов.Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, особое внимание Госавтоинспекция уделяет сложившейся ситуации по состоянию улично-дорожной сети в Липецке. Так, с начала этого года сотрудники ГИБДД в отношении должностных лиц за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети города составили восемь административных протоколов.В адрес администрации города Липецка выдано пять представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.Управлению главного смотрителя выдано тридцать четыре предписания на очистку проезжей части от снега и обработку песко-соляной смесью.Так же сотрудники Госавтоинспекции подготовили и направили информационные письма в адрес главы администрации города Липецка и начальника областного управления дорог и транспорта с рекомендацией в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий в рамках зимнего содержания дорог и улиц.За несоблюдение требований по содержанию дорог и других дорожных сооружений в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей в отношении должностных лиц, триста тысяч рублей – в отношении юридических лиц.В случае ухудшения погодных условий ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также по возможности не парковать машины вдоль дороги, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно убирать проезжую часть.Водителям стоит быть особенно внимательными при приближении к перекресткам, пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость. Пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в том, что водитель успеет остановиться и пропустить их при переходе проезжей части.Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что при переходе дороги необходимо соблюдать предельную осторожность. Даже на скорости 40 км/ч на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля составит около 20 метров, а на заснеженном или обледенелом – более 30 метров. Это обязательно надо учитывать при переходе дороги. Выходить на проезжую можно только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. При движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости нужно использовать световозвращающие элементы, которые значительно повышают безопасность пешехода на дороге.