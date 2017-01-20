Искать:
20
Пятница, 20 января 2017 г.02:03
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

Автоинспекторы выдали главному смотрителю Липецка 34 предписания об очистке дорог от снега

Рекомендую
1
19 января 2017 г., 17:37
7
1476
Изменить шрифт
Автоинспекторы выдали главному смотрителю Липецка 34 предписания об очистке дорог от снега

Сотрудники УГИБДД по Липецкой области регулярно проводят обследования улично-дорожной сети, в том числе осуществляют совместные выездные проверки с органами прокуратуры. В результате были выявлены недостатки в содержании улиц и дорог.

Основным из них стало формирование снежных валов в зоне пешеходных переходов, что создает дополнительный риск возникновения дорожно-транспортных происшествий. Кроме того, на проезжей части образовались снежные отложения, превышающие предельно допустимые нормы, что привело к затруднению движения и транспорта, и пешеходов.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, особое внимание Госавтоинспекция уделяет сложившейся ситуации по состоянию улично-дорожной сети в Липецке. Так, с начала этого года сотрудники ГИБДД в отношении должностных лиц за неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети города составили восемь административных протоколов.

В адрес администрации города Липецка выдано пять представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений.

Управлению главного смотрителя выдано тридцать четыре предписания на очистку проезжей части от снега и обработку песко-соляной смесью.

Так же сотрудники Госавтоинспекции подготовили и направили информационные письма в адрес главы администрации города Липецка и начальника областного управления дорог и транспорта с рекомендацией в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий в рамках зимнего содержания дорог и улиц.

За несоблюдение требований по  содержанию дорог и других дорожных сооружений в соответствии с КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде штрафа от двух до трех тысяч рублей в отношении должностных лиц, триста тысяч рублей – в отношении юридических лиц.

В случае ухудшения погодных условий ГИБДД рекомендует водителям воздержаться от поездок на личных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом, а также по возможности не парковать машины вдоль дороги, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно убирать проезжую часть.

Водителям стоит быть особенно внимательными при приближении к перекресткам, пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость. Пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в том, что водитель успеет остановиться и пропустить их при переходе проезжей части.

Госавтоинспекция напоминает пешим участникам дорожного движения, что при переходе дороги необходимо соблюдать предельную осторожность. Даже на скорости 40 км/ч на скользком дорожном покрытии тормозной путь автомобиля составит около 20 метров, а на заснеженном или обледенелом – более 30 метров. Это обязательно надо учитывать при переходе дороги. Выходить на проезжую можно только оценив расстояние до приближающегося транспорта, его скорость и убедившись, что переход будет безопасен. При движении в темное время суток и в условиях ограниченной видимости нужно использовать световозвращающие элементы, которые значительно повышают  безопасность пешехода на дороге.
Теги новости: снегопад, ГИБДД
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

На улицах Липецка скопилось около 300 тысяч кубометров снега
На улицах Липецка скопилось около 300 тысяч кубометров снега
13.01.2017 10:11:33
53
4350
Где в Липецке самый заснеженный двор?
Где в Липецке самый заснеженный двор?
13.01.2017 17:50:55
125
13118
Самым проблемным по расчистке снега стал 26 микрорайон
Самым проблемным по расчистке снега стал 26 микрорайон
14.01.2017 17:11:10
129
7569
В Липецке прокуратура проводит массовые проверки работ по расчистке снега
В Липецке прокуратура проводит массовые проверки работ по расчистке снега
17.01.2017 10:00:30
67
3397
Как лучше всего сейчас передвигаться по городу?
Как лучше всего сейчас передвигаться по городу?
17.01.2017 15:39:07
11
2273
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Гость
19 января 2017 г., 22:01
К нам на днях приехали гости с Воронежа и ужаснулись какой грязный город....Сказали что у них все улицы от снега вылизаны...Вобщем им Липецк нравился а щас нет ...Вот так...
skrip
19 января 2017 г., 21:41
1 /Водителям стоит быть особенно внимательными при приближении к перекресткам, пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость.
2. Пешеходы, в свою очередь, должны убедиться в том, что водитель успеет остановиться и пропустить их при переходе проезжей части.


Вторую часть можно было написать красно -лиловым цветом.
Маргарита
19 января 2017 г., 21:00
ЕГО ГНАТЬ НАДО ДАВНО КАК И ПРЕДЫДУЩЕГО
Все комментарии (7)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро