Волонтеры сушат флаги

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Участники липецкого городского волонтерского десанта привели в порядок многометровые полотнища флага России и Георгиевской ленты.

"Участники городского проекта "Волонтерский десант" в эти крещенские дни не теряют ни минуты свободного времени и не сидят сложа руки. Пока на улице мороз и стужа, ребята решили провести ревизию больших лент, используемых при проведении городских мероприятий. Триколор и Георгиевская лента были просушены, внимательны осмотрены и заботливыми руками сложены. Теперь, как только наступят тёплые дни, проблем с дальнейшим использование полотнищ не возникнет", - сообщили волонтеры на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".С 30-метровыми полотнищами флага России и Георгиевской лентой волонтеры участвуют в различных патриотических мероприятиях.