Лавина сошла на отель в Италии

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В здании находилось до 30 человек

На отель в центре Италии вечером в среду, 18 января обрушилась снежная лавина, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.В здании находилось до 30 человек, их телефоны не отвечают. Спасатели всю ночь пробивались к погребенному под снегом зданию и приступили к поискам выживших и погибших только утром в четверг. Уже найдено одно тело. Двух постояльцев гостиницы удалось спасти.Накануне вечером в Центральной Италии за три часа произошло четыре землетрясения магнитудой больше 5 баллов. Ночью произошло еще около 80 афтершоков. В результате первых толчков в горном массиве Гран-Сассо в провинции Пескара (регион Абруццо) произошел сход снежной лавины, накрывшей небольшой отель Rigopiano di Farindola. Спасатели уже окрестили происшествие «трагической смесью землетрясения и лавины».Спасатели пробивались к заваленному отелю всю ночь на лыжах и снегоступах. В 4.40 утра они попали внутрь, им пришлось проломить двухметровую снежную стену. Как рассказывают сами спасатели, свет в отеле был включен, но голосов не было слышно. Судя по фотографиям, снег вперемешку с камнями проломил крышу здания и часть стены.Спасательные работы проводятся в крайне сложных условиях: сейсмологи предупреждают о возможных новых толчках и повторении лавин. Спасателей доставляют к гостинице на вертолете.