По дворам села Сырское ходили в этнографических нарядах XIX века

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Исполнялись православные песнопения и колядка «Авсень-дуда».

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, старинный обряд колядования воссоздали участники липецкой фольклорной арт-студии «Колесо». На святочной неделе они прошли по дворам села Сырское в этнографических нарядах XIX века и костюмах ряженых. При этом исполнялись православные песнопения и колядка «Авсень-дуда». Ее записали в ходе фольклорной экспедиции в это же село минувшей осенью. Участники арт-студии посетили несколько десятков дворов. Молодые и пожилые жители села с радостью встретили колядующих. Особую благодарность заслужили колядовщики от семей, где есть люди с ограниченными возможностями здоровья.Организатором святочных гуляний стал руководитель дома культуры села Сырское Николай Поленников. Помогли в этом и специалисты Областного Центра событийного туризма. В качестве гармониста выступил актер театра драмы им. Толстого, участник фольклорного ансамбля «Воскресенье» Владимир Юрьев.Фольклорная арт-студия «Колесо» была открыта в 2014 году на базе школы № 29 Липецка. Дети в студии занимаются по программе, разработанной ведущими фольклористами юга России, изучают традиции Липецкой области. В студии занимаются не только ребята, но и их родители, люди разных возрастов и профессий, объединенные любовью к народным традициям.Основу репертуара ансамбля составляют подлинные образцы народной музыкальной культуры. Коллектив изучает и исполняет традиционный фольклор Липецкой области, а также соседних регионов. За время работы ансамбль стал участником и победителем ряда фольклорных фестивалей и конкурсов. Руководитель студии - педагог школы № 29 Екатерина Бровкина.