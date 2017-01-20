Искать:
20
Пятница, 20 января 2017 г.02:02
Авторизация
Для входа используйте аккуант любого из сайтов:
Логин
Пароль
Забыли пароль?
Или войдите через социальные сети
Еще не зарегистрированы ни на одном из сайтов? Зарегистрироваться
Авторизация
Регистрация
Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Фактом авторизации, Вы принимаете условия Пользовательского соглашения и даете своё согласие на обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», на условиях и для целей, определенных Политикой конфиденциальности.
НовостиОбщество

По дворам села Сырское ходили в этнографических нарядах XIX века

Рекомендую
1
19 января 2017 г., 17:07
3
701
Изменить шрифт
По дворам села Сырское ходили в этнографических нарядах XIX века
фото http://www.kultura48.ru/sobytija/?id=2860

Исполнялись православные песнопения и колядка «Авсень-дуда».

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, старинный обряд колядования воссоздали участники липецкой фольклорной арт-студии «Колесо». На святочной неделе они прошли по дворам села Сырское в этнографических нарядах XIX века и костюмах ряженых. При этом исполнялись православные песнопения и колядка «Авсень-дуда». Ее записали в ходе фольклорной экспедиции в это же село минувшей осенью. Участники арт-студии посетили несколько десятков дворов. Молодые и пожилые жители села с радостью встретили колядующих. Особую благодарность заслужили колядовщики от семей, где есть люди с ограниченными возможностями здоровья.

Организатором святочных гуляний стал руководитель дома культуры села Сырское Николай Поленников. Помогли в этом и специалисты Областного Центра событийного туризма. В качестве гармониста выступил актер театра драмы им. Толстого, участник фольклорного ансамбля «Воскресенье» Владимир Юрьев.

Фольклорная арт-студия «Колесо» была открыта в 2014 году на базе школы № 29 Липецка. Дети в студии занимаются по программе, разработанной ведущими фольклористами юга России, изучают традиции Липецкой области. В студии занимаются не только ребята, но и их родители, люди разных возрастов и профессий, объединенные любовью к народным традициям.

Основу репертуара ансамбля составляют подлинные образцы народной музыкальной культуры. Коллектив изучает и исполняет традиционный фольклор Липецкой области, а также соседних регионов. За время работы ансамбль стал участником и победителем ряда фольклорных фестивалей и конкурсов. Руководитель студии - педагог школы № 29 Екатерина Бровкина.
Теги новости: Святки, ряженые
Версия для печати Вставить в блог
Скопируйте код в ваш блог. Форма будет выглядеть вот так:
Система Orphus
Вставить в блог
Версия для печати

Новости в рубрике

Новости по теме

Липчан зовут на святки
Липчан зовут на святки
29.12.2016 10:29:48
1
621
Липчанам расскажут как весело провести святки
Липчанам расскажут как весело провести святки
10.01.2017 12:47:34
12
903
Ельчан приглашают на святки
Ельчан приглашают на святки
11.01.2017 12:42:55
2
473
В Липецке провели Святки под гармонь
В Липецке провели Святки под гармонь
12.01.2017 15:32:07
1
416
В Липецке устроят этнографический праздник
В Липецке устроят этнографический праздник
13.01.2017 17:08:17
2
1157
Ваши комментарии
Добавить комментарий
Татьяна Ивановна
19 января 2017 г., 22:40
Дорогие коллеги! (я работаю в Центре дополнительного образования)Спасибо за праздник! Спасибо за то, что вы не забываете традиции нашего народа. В моем селе жила бабушка, которая помнила все обряды и песни. Я до сих пор жалею, что не записала их. Несите доброе, душевное, народное и дальше! Дай Бог вам веры, надежды и любви!
Вася Пупкин
19 января 2017 г., 18:11
Лучше-бы стриптиз показали....
Александр
19 января 2017 г., 17:38
Совсем крыша у православных поехала, Авсень это языческое дохристианское божество.
Все комментарии (3)
2017 © ООО «Курс». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Все права защищены. 
Телефоны редакции: (4742) 35-72-96, 35-72-91, 35-72-92
Адрес редакции: 398059, Липецк, пл. Победы, д. 8, email: boss@gorod48.ru.

Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия.
При любом использовании материалов GOROD48.ru активная ссылка (hyperlink) на источник обязательна.
Если вы обнаружили ошибки в тексте или неточности — сообщите нам о них.
Липецк: новости; справочник Липецка.
По вопросам размещения рекламы на сайте пишите нам на info@pridemedia.ru или свяжитесь с нашим менеджером в Липецке (4742) 74-08-08 и 77-43-95.
Партнеры:
Подписаться на Липецкие новости
Добавить в избранное
Мобильная версия сайта
Реклама

Рейтинг@Mail.ru
Сопровождение и развитие портала - Интаро