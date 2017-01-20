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НовостиКультура

В музее презентуют «Исторический квартал»

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1
19 января 2017 г., 17:04
412
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В музее презентуют «Исторический квартал»

Можно узнать массу новых и порой удивительных фактов о старинных зданиях нашего региона и их владельцах.

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, во вторник, 24 января, в Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства ( на ул. Октябрьская) состоится презентация шестого выпуска альманаха историко-культурного наследия Липецкого края «Исторический квартал».

Очередной выпуск альманаха посвящён результатам исследований по истории объектов культурного наследия Липецкой области. Среди них и исторические записки из проектов реставрации памятников архитектуры Усмани, Данкова, Лебедяни, и полемические материалы по актуальным проблемам сохранения отдельных объектов культурного наследия, и школьная работа, рассказывающая о неизвестных страницах истории зданий синематографа в Липецке, и новые открытия о наших земляках-архитекторах, и воспоминания краеведа, посвятившего значительную часть своей жизни сохранению наследия древнего Ельца.

Из очерков альманаха можно узнать массу новых и порой удивительных фактов о старинных зданиях нашего региона и их владельцах. В том числе и о доме липецких купцов Болховитиновых, в котором и пройдёт презентация «Исторического квартала».

Шестой выпуск альманаха, учредителями которого являются управление культуры и туризма Липецкой области и Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области, издан тиражом 500 экземляров за счёт средств областного бюджета и поступит во все крупнейшие библиотеки и архивохранилища региона.
  
Теги новости: альманах, музей
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